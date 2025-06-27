Allerta caldo nel Lazio

Viterbo raggiunge livello 2 per il fine settimana

27/06/2025 - 07:18

di Giulia Ortenzi

VITERBO - Con l'estate che entra nel vivo, il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute ha emesso un'allerta per la città di Viterbo, indicando un innalzamento dei livelli di rischio per i prossimi giorni.

Secondo il bollettino diffuso, mentre per la giornata di ieri, 26 giugno 2025, il rischio è classificato come 'Livello 1', condizioni meteorologiche non a rischio per la salute della popolazione, la situazione è destinata a cambiare drasticamente. Per il fine settimana, infatti, Viterbo passerà al 'Livello 2'.

Il Livello 2 indica 'condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibile'. Questo significa che, pur non trattandosi ancora di una vera e propria ondata di calore, che corrisponde al Livello 3, è consigliabile adottare precauzioni, specialmente per le fasce più vulnerabili come anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Le previsioni dettagliate delle temperature per Viterbo mostrano un progressivo aumento. Ieri, 26 giugno: temperatura ore 8:00 di 20°C, ore 14:00 di 32°C, con una temperatura massima percepita di 34°C. Oggi, 27 giugno: temperatura ore 8:00 di 24°C, ore 14:00 di 36°C, con una temperatura massima percepita di 36°C. Domani 28 giugno: temperatura ore 8:00 di 26°C, ore 14:00 di 37°C, con una temperatura massima percepita di 36°C.

Bisognerà stare attenti, dunque, questo fine settimana nella Tuscia, dove le temperature saranno torride. Si raccomanda alla popolazione di seguire le indicazioni del Ministero della Salute per affrontare al meglio le giornate calde, come bere abbondantemente, evitare di uscire nelle ore più calde e prestare attenzione a persone anziane e bambini.