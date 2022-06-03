Allegrini:'Il Giubileo del 2025: occorre una cabina di regia territoriale'

La candidata sindaca vede una grande opportunità per la città di Viterbo

03/06/2022 - 14:51







VITERBO - 'L'evento del Giubileo deve essere l'occasione, oltre che per consolidare i flussi turistici già in crescita, per creare una sinergia tra la nuova Amministrazione comunale, la Provincia, la Regione Lazio e Roma Capitale con l'obiettivo di finanziare il raddoppio della Cassia, via consolare di collegamento tre le due Città Papali, con tutti i benefici in termini di crescita economica e di innalzamento della qualità dei servizi che ricadrebbero sulla nostra Provincia' dichiara Laura Allegrini sul grande evento che vedrà coinvolti i fedeli di tutto il mondo e prosegue ' al momento sono stati stanziati 2 miliardi di euro di cui circa 1,5 miliardi per la riqualificazione delle infrastrutture e dei trasporti pubblici per la Capitale e mezzo miliardo di euro nell'ambito del progetto Roma Caput Mundi dedicato in particolare alla riqualificazione dell'accoglienza. Viterbo, in quanto Città Papale e per essere ubicata nell'ambito degli ultimi 100 Km della Via Francigena, può accedere ai finanziamenti che diventano una delle priorità su cui impegnare la prossima amministrazione, per questo - conclude - anche se Viterbo è fuori dalla cabina di regia del Governo, va creata subito una cabina di regia territoriale con le realtà istituzionali locali e la Curia affinché questa occasione non vada sprecata'





Laura Allegrini Sindaco

