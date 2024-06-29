Alessandro Tuia sposo: rito civile celebrato a Civita Castellana dal sindaco Luca Giampieri

Lunedì una festa per lui e la moglie. Guest star Pippo Inzaghi

29/06/2024 - 17:56



CIVITA CASTELLANA - Più di dieci anni d’amore per il nostro Alessandro Tuia, difensore che ha disputato la sua scorsa stagione al Cremona, e la compagna Christel Corapi: il sigillo di questa unione non poteva essere che un matrimonio, officiato con rito civile a Civita Castellana dal primo cittadino Luca Giampieri.

La pubblicazione dell’evento sui social da parte del sindaco ha attirato calorosi auguri. Sembra che la storia d’amore tra gli sposi sia iniziata a partire da un dono in comune, ricevuto dalle loro mamme: ai due sarebbe stato regalato lo stesso libro. Le famiglie della coppia sono al settimo cielo: il traguardo è stato festeggiato tra parenti.

Unito a Leonardo Sernicola da una grande collaborazione in campo, il calciatore locale ha fatto anche parte delle file della Lazio, del Salerno e del Lecce. Per lunedì è stato programmato un ricevimento: per l’occasione saranno ospiti molti giocatori di serie A e B, che hanno giocato con Alessandro. È stato invitato anche Pippo Inzaghi con sua moglie, freschi anche loro di fiori d’arancio.