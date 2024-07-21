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CIVITA CASTELLANA - Alessandro Tuia al Pescara. Il 34enne dopo due anni nel Benevento, dove era arrivato nel 2018, ha centrato la promozione in serie C. Ultima stagione alla Cremonese, con appena 6 presenze in B. Tuia, cresciuto nella Lazio, dove ha esordito in A nel 2009 contro la Juventus, ha collezionato oltre 150 presenze con la maglia della Salernitana vincendo un torneo di C/2 nel 2013 e un campionato di C/1 nel 2015.