Alessandro Tizi presenta la lista civica Tuscania delle idee

15/04/2024 - 14:38



TUSCANIA - Dopo due anni di intenso, faticoso ma stimolante lavoro, di riflessione ed elaborazione, finalizzati alla realizzazione di un cambiamento relativo a molteplici ambiti, è stato raggiunto un primo importante risultato: la nascita di un nuovo soggetto politico nel nostro paese che si propone come guida per amministrare la città di Tuscania e le cui principali caratteristiche saranno l’inclusività, il confronto e la partecipazione.

Il candidato a primo cittadino è l’archeologo Alessandro Tizi che, nel tempo, si è dimostrato capace e preparato a realizzare importanti progetti per la comunità tuscanese, partendo, in primis, dal mondo associativo.

Abbiamo costruito mattone su mattone una rete di condivisione sulle tematiche principali riguardanti il nostro territorio proponendo un cambiamento che includa le esigenze di tutta la popolazione, per creare i presupposti di uno sviluppo serio, continuo e sostenibile, perciò duraturo.

Siamo pronti a presentare ai cittadini un piano di azione dettagliato che riguardi il breve, il medio e il lungo termine, in un’ottica che guardi al futuro partendo dal presente.

Capaci di cambiare, capaci di assumersi le responsabilità.

Tuscania delle Idee – Lista civica