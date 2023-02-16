Alessandro Brenci: ''Ho lasciato la Lega per Fratelli D'Italia''

Intervista al consigliere comunale più votato di Acquapendente

16/02/2023 - 06:57



ACQUAPENDENTE - Una elezione tira l’altra per Fratelli d’Italia almeno in chiave strettamente aquesiana. A pochi mesi dal trionfo nella consultazione nazionale (decisivo Renzo Campana nel divulgare idee in grado di plasmare un ottimo substrato elettori), arriva il bis alle regionali in cui diventa figura decisiva Alessandro Brenci (il consigliere comunale più votato con 393 preferenze).

Brenci ha deciso di abbandonare la Lega per aiutare Fratelli d’Italia ma la sua strategia politica è sempre vincente. Quale è il segreto ?

Nessuno solo il radicamento sul territorio e la profonda conoscenza delle dinamiche politiche. Nei vari incontri politici era chiaro che nessun candidato di Lega è Forza Italia aveva possibilità di elezione . lo ho chiaramente spiegato che era necessario superare la soglia 18 % per far scattare uno o più consiglieri. Gli unici ad essere in grado di fare questo era Fratelli d’Italia per quanto riguarda il centrodestra. Allora ho chiaramente spiegato questo anche a livello locale per correttezza degli elettori .In molti mi hanno seguito. I pochi che non lo hanno fatto dirottando voti e preferenze su altre forze politiche di coalizione si trova in mano un pugno di mosche: Lega e Forza Italia (la prima azzerata a livello locale la seconda racimola voti ma a quale scopo?

Sappiamo che ha lavorato assieme a Renzo Campana per lanciare Valentina Paterna. Come mai questa scelta ?

Con lo storico rappresentante del Msi aquesiano ci siamo subito trovati d’accordo sul fatto che bisognava convogliare voti su chi rappresentasse alla Pisana l’onestà, la chiarezza, la precisione di idee e Valentina lo farà sicuramente

La roccaforte comunale del centrosinistra viterbese dovrà quindi iniziare a tremare ?

Non so rispondere per il momento. La Giunta Terrosi avrà alcuni anni d governo ancora da affrontare. Posso comunque dire ai miei concittadini che già da subito mi impegnerò personalmente a controllare il territorio. Abbiamo due Consiglieri regionali come Sabatini e Paterna , E sono sicuro che lavoreranno al massimo delle loro possibilità , per rappresentare al meglio il nostro territorio.