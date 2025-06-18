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Al via l'esame di maturità per 2611 studenti della Tuscia
C'è anche uno studente ammesso con un anno d'anticipo per meriti scolastici
18/06/2025 - 07:01

VITERBO - Al via oggi la maturità per 2.611 studenti della Tuscia, 31 in più rispetto all'anno scorso. Nel Lazio sono in tutto 47mila gli studenti alle prese con questo esame.

Andando a spulciare numeri e curiosità, emerge che nella provincia di Viterbo gli studenti interni sono 2.519, gli esterni 92.

C'è anche uno ammesso “per merito”: accede all'esame cioè con un anno d'anticipo rispetto al piano di studi, grazie agli ottimi risultati scolastici.

Gli esami si terranno in 43 sedi scolastiche, per un totale di 136 classi e 68 commissioni d’esame, ognuna composta da tre docenti interni, tre esterni e un presidente esterno all’istituto.

Si parte quindi con il tema di italiano, uguale per tutte le scuole. La seconda prova di domani, invece, sarà specifica per ogni indirizzo di studio. A seguire i colloqui orali.




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