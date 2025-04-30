'Al via la realizzazione della rotatoria a Nepi all'incrocio fra Cimina e Sutrina'

Sabatini: 'Un intervento atteso da decenni'

30/04/2025 - 14:26



NEPI - 'Al via i lavori per la realizzazione della rotatoria al bivio fra le strade provinciali Cimina e Sutrina nel territorio del Comune di Nepi, conosciuto come 'bivio delle quattro strade' dove nella giornata odierna è stata installata la segnaletica che delimita il cantiere. L'opera è finanziata dalla Regione Lazio con 500 mila euro e sarà realizzata da Astral. Si tratta di un intervento attesa da decenni e indispensabile a garantire la messa in sicurezza di uno dei tratti stradali più pericolosi della Tuscia, teatro in passato di numerosi incidenti, spesso purtroppo mortali. Intervento cui la Regione Lazio ha inteso dare priorità nell'ambito della programmazione inerente la rete viaria regionale, per favorire una maggiore sicurezza ma anche più agevoli tempi di percorrenza su una direttrice molto trafficata, che collega importanti centri storici della nostra provincia. Un ringraziamento alla Giunta Rocca, agli assessori alle Infrastrutture Manuele Rinaldi e al Bilancio Giancarlo Righini per aver finanziato l'opera riconoscendone l'importanza e per aver finalmente dato risposte concrete e risolutive alle principali esigenze di viabilità del nostro territorio'.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini