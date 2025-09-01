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Al via 'Invictus giovani', il concorso letterario sullo sport per under 35
Un'occasione per giovani scrittrici e scrittori di trasformare la passione per lo sport
01/09/2025 - 12:11

 

La Regione Lazio, assieme a Lazio Innova, lancia 'Invictus Giovani', il primo concorso letterario dedicato a racconti brevi sul tema dello sport, pensato per valorizzare la creatività delle nuove generazioni e riservato a scrittrici e scrittori tra i 14 e i 35 anni residenti o domiciliati nel Lazio.

L'iniziativa, ideata dall'associazione culturale DFG Lab nell'ambito del progetto 'Lazio Libri' e finanziata con il Fondo per le politiche giovanili della presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, nasce con l'obiettivo di dare spazio e visibilità a giovani talenti letterari, incoraggiando la narrazione sportiva come strumento di espressione, crescita e condivisione.

«Con Invictus Giovani la Regione Lazio rinnova il proprio impegno a sostegno della creatività e del talento delle nuove generazioni. Crediamo fortemente che la scrittura, e in particolare la narrazione legata allo sport, possa diventare uno strumento di crescita, di espressione personale e di condivisione di valori universali come impegno, passione e spirito di squadra», sottolinea Simona Baldassare, assessore a Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio. 

Il concorso è aperto a chi non abbia ancora pubblicato opere edite da case editrici italiane o estere e prevede la presentazione di racconti inediti a tema sportivo, di lunghezza compresa tra 54mila e 216mila battute, appartenenti a uno dei seguenti generi: narrativa per ragazzi, graphic novel, giallo, romance, biografia e fantasy.

Le domande di partecipazione possono essere presentate entro le ore 12 del 14 ottobre 2025 attraverso il portale www.premioinvictus.it/invictus-giovani.

Una giuria composta da scrittrici e scrittori, giornalisti, esponenti del mondo culturale, sportivo ed editoriale selezionerà i cinque finalisti, i cui testi riceveranno la menzione ufficiale 'Opera finalista del Concorso letterario Invictus Giovani' e saranno raccolti in un'antologia destinata alla pubblicazione.

Il vincitore sarà proclamato tra il 4 e il 5 dicembre 2025, in occasione della fiera nazionale 'Più libri più liberi', e riceverà come premio la pubblicazione e la distribuzione della propria opera su scala nazionale e sulle principali piattaforme online.

Il contratto di edizione per la pubblicazione del libro primo classificato e dell'antologia che raccoglie le opere classificate dal II al V posto prevede una royalty sul prezzo di copertina delle copie effettivamente vendute.

Tutti i finalisti del concorso saranno premiati anche con la realizzazione grafica della copertina, l'editing e l'impaginazione del libro, la valorizzazione mediatica e la promozione delle opere in importanti fiere dell'editoria, tra cui 'Più libri più liberi', il 'Salone Internazionale del Libro di Torino' e in occasione di manifestazioni letterarie come il 'Premio Nazionale di Letteratura Sportiva Invictus'.

Tra le altre iniziative del progetto 'Lazio Libri' si inserisce il concorso letterario 'Cuori narranti', dedicato a giovani autori e autrici tra i 14 e i 35 anni (non compiuti alla data di scadenza del bando), residenti o domiciliati nel Lazio.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Più libri più liberi, il Salone Internazionale del Libro di Torino e Amazon, nasce per stimolare la scrittura creativa, valorizzare il talento emergente e promuovere la passione per la lettura e la narrazione.

I candidati potranno partecipare presentando un racconto o un romanzo breve inedito, dando voce alla propria creatività e originalità.

Le candidature sono aperte fino alle ore 12 del 30 novembre 2025 attraverso il sito: https://www.lazioinnova.it/cuori-narranti/




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