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Al via il restauro della Loggia dei Papi: torna a splendere il simbolo di Viterbo
Partito lallestimento del cantiere: dal 15 settembre iniziano i lavori per la tutela e la valorizzazione del monumento più iconico della città
09/09/2025 - 11:07

VITERBO - Da ieri in piazza San Lorenzo è visibile l’allestimento del cantiere che darà ufficialmente il via, lunedì 15 settembre, ai lavori di restauro della Loggia dei Papi. Un intervento atteso da tempo e reso possibile grazie al protocollo d’intesa siglato tra la diocesi di Viterbo e la Regione Lazio, con l’obiettivo di preservare e valorizzare il Palazzo dei Papi, il monumento più rappresentativo della città, visitato ogni anno da migliaia di turisti.

La Loggia delle Benedizioni – costruita nel 1267 con i suoi caratteristici archi ogivali trilobati – è da secoli la cartolina di Viterbo nel mondo. Luogo amatissimo dai cittadini e dai visitatori, ha conquistato anche cinema e televisione: basti ricordare le riprese del Maresciallo Rocca con Gigi Proietti o la magia del cinema di Orson Welles, che proprio da lì trasformò lo scenario in una finestra sul mare.

L’intervento prevede un restauro complesso e approfondito: dalla rimozione dei depositi e materiali pericolanti, alla pulitura con tecniche meccaniche e laser, fino al consolidamento delle superfici policrome e delle strutture lapidee, con stuccature e reintegrazioni delle parti mancanti. Particolare attenzione sarà dedicata al trattamento degli elementi metallici e alla protezione finale con materiali testati nel tempo, per garantire la massima durata all’opera.

Con il restauro della Loggia dei Papi, Viterbo si prepara a restituire al suo patrimonio e al mondo intero uno dei gioielli più preziosi della sua storia e della sua identità.




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