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''Al via il progetto del depuratore nel nucleo spontaneo di Grezzano''
Il sindaco Vita: 'Proseguiremo l'opera con linstallazione di un impianto di illuminazione pubblica'
18/03/2024 - 07:15

NEPI – “Approvato il progetto definitivo per la costruzione di un depuratore nel nucleo spontaneo di Grezzano”, a darne notizia è il sindaco di Nepi, Franco Vita.

Durante il Consiglio comunale è stato approvata l’opera che “è finanziata al cento per cento dalla Regione Lazio a valere su una legge regionale riferita ai nuclei urbanistici sorti spontaneamente”, spiega il primo cittadino.

“In tal modo si conclude l’intervento per la realizzazione di un impianto fognario per Grezzano – prosegue – ed è intenzione di questa amministrazione proseguire l’opera di risanamento del nucleo abitativo di Grezzano con l’installazione di un impianto di illuminazione pubblica”.

“Dopo questo investimento – afferma - gli abitanti di Grezzano potranno chiedere i titoli edilizi in base alla volumetria disponibile”.

Inoltre, durante il Consiglio si è deliberata “l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione di parte della lottizzazione Nepi 2, dopo l’esito positivo del collaudo delle opere realizzate – conclude Vita – e come prevede la legge l’impianto fognario è quello idrico saranno trasferiti alla Talete Spa”.




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