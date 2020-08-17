VITERBO - Cooperativa O.R.T.O. e Caritas Diocesana di Viterbo organizzano due settimane gratuite di arte, creatività, divertimento, orto e natura dedicate ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni, per imparare a preservare il nostro territorio e diventare piccoli ambasciatori di sostenibilità ambientale.
L'iniziativa beneficia del contributo della Regione Lazio per la realizzazione di attività di socializzazione rivolte ai più piccoli, particolarmente colpiti dalle misure di distanziamento sociale dovute all'emergenza Covid-19.
Il campo estivo 'Oltre l'orto: la festa della natura' avrà luogo presso il Vivaio Le Aromatiche di Bolsena in S.R. Cassia, Km 119,700.
Il servizio verrà effettuato dal lunedì al venerdì con orario 9.00 -16.00.
Nella prima settimana, dal 31 agosto al 4 settembre, attività e laboratori saranno curati dalla Caritas Diocesana di Viterbo. Nella seconda settimana, dal 7 all'11 settembre, da L'orto delle idee e dalla Cooperativa O.R.T.O..
Il campo estivo proseguirà nei fine settimana del 19-20 e 26-27 settembre con presentazioni dei lavori svolti durante le due settimane di attività e premi per tutti.
Al campo estivo potranno iscriversi un numero massimo di 14 bambini e bambine a settimana, seguendo i protocolli anti-Covid19, come previsto dalle linee guide nazionali e regionali in materia sanitaria.
Il servizio è gratuito e possono partecipare bambini e bambine che non abbiano già beneficiato del voucher DGR 346/20.
Le domande potranno essere presentate a Caritas Diocesana di Viterbo - Tel. 370.3661152 - educhiamo@caritasviterbo.it e a Cooperativa O.R.T.O. - Tel. 348.3009748 - orto.soriano@gmail.com.