Al via il campo estivo gratuito per bambini: ecco tutte le informazioni

17/08/2020 - 09:27



VITERBO - Cooperativa O.R.T.O. e Caritas Diocesana di Viterbo organizzano due settimane gratuite di arte, creatività, divertimento, orto e natura dedicate ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni, per imparare a preservare il nostro territorio e diventare piccoli ambasciatori di sostenibilità ambientale.

​L'iniziativa beneficia del contributo della Regione Lazio per la realizzazione di attività di socializzazione rivolte ai più piccoli, particolarmente colpiti dalle misure di distanziamento sociale dovute all'emergenza Covid-19.

Il campo estivo 'Oltre l'orto: la festa della natura' avrà luogo presso il Vivaio Le Aromatiche di Bolsena in S.R. Cassia, Km 119,700.

Il servizio verrà effettuato dal lunedì al venerdì con orario 9.00 -16.00.

Nella prima settimana, dal 31 agosto al 4 settembre, attività e laboratori saranno curati dalla Caritas Diocesana di Viterbo. Nella seconda settimana, dal 7 all'11 settembre, da L'orto delle idee e dalla Cooperativa O.R.T.O..

Il campo estivo proseguirà nei fine settimana del 19-20 e 26-27 settembre con presentazioni dei lavori svolti durante le due settimane di attività e premi per tutti.

Al campo estivo potranno iscriversi un numero massimo di 14 bambini e bambine a settimana, seguendo i protocolli anti-Covid19, come previsto dalle linee guide nazionali e regionali in materia sanitaria.

Il servizio è gratuito e possono partecipare bambini e bambine che non abbiano già beneficiato del voucher DGR 346/20.

Le domande potranno essere presentate a Caritas Diocesana di Viterbo - Tel. 370.3661152 - educhiamo@caritasviterbo.it e a Cooperativa O.R.T.O. - Tel. 348.3009748 - orto.soriano@gmail.com.