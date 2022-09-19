Al via i lavori di riasfaltatura della strada La Valle del Marta

Il tratto coprirà circa 1,5 chilometri

19/09/2022 - 14:20





TUSCANIA - Continua l'impegno della Provincia di Viterbo sulle strade della Tuscia, oggetto negli ultimi mesi di molti e importanti interventi di rifacimento e miglioramento. Ora è il turno della Strada Provinciale La Valle del Marta (Sp 103), dove sono in corso lavori di riasfaltatura.



Si tratta di una strada bianca che ricade interamente all'interno del Comune di Tuscania, dove l'Ente, in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale, sta progettando una serie di lavori per il miglioramento della rete viaria del paese.



Nello specifico, i lavori sulla Valle del Marta, cofinanziati dalla Provincia di Viterbo e Regione Lazio, consistono nella risagomatura della banchina e riasfaltatura di vari tratti della strada per un totale di 1,5 chilometri di intervento. Questi si andranno ad aggiungere a tracce di asfalto già presenti sulla strada ma discontinue, così ché al termine dei lavori saranno tre i chilometri di strada completamente e continuamente asfaltati.



Quello sulla Valle del Marta è solo il primo di una lunga serie di interventi che interesseranno il Comune di Tuscania. Ad ottobre inizieranno infatti altri lavori presso la Strada Pianzanese, Strada Martana, Strada Caninese, Via Volontari del Sangue e un tratto di Viale Trieste, quello di competenza dell'Ente.



