Al via campagna vaccinazioni anti Covid-19 in Enel

Si parte dal Lazio nelle sedi di Viterbo e Civitavecchia

07/06/2021 - 15:06



Roma – Al via da oggi le vaccinazioni anti Covid-19 in Enel. Si parte dal Lazio grazie alla fattiva collaborazione con la Regione Lazio, Unindustria e il proficuo impegno delle varie ASL di riferimento delle sedi Enel. Le prime sedi dove i dipendenti Enel possono recarsi per ricevere la dose di vaccino sono Viterbo e il Centro Informazioni della Centrale di TorreValdaliga Nord a Civitavecchia.

In questi giorni, i dipendenti del Gruppo Enel che hanno manifestato l’interesse alla vaccinazione stanno ricevendo le relative comunicazioni via mail direttamente dal personale sanitario che l’azienda ha ingaggiato. Le mail contengono un link per il triage on-line. A seguito dell’esito positivo dato dall’equipe medica, i lavoratori ricevono la convocazione per effettuare presso l’Hub Vaccinale indicato la prima dose di vaccino messa a disposizione dalla Regione Lazio.

L’impegno di Enel a favore della campagna anti Covid-19 sul territorio è massimo: nelle sedi Enel della Regione Lazio sarà avviata anche la vaccinazione dei dipendenti di altre aziende e sono in corso colloqui con le strutture sanitarie competenti per attivare il prima possibile le altre sedi della Regione.