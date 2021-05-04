Al Palazzo del Drago armonie del '600

I concerti del Festival itinerari Farnesiani-Dimore in musica sono fruibili gratuitamente in diretta streaming

04/05/2021 - 09:32



BOLSENA - Il Festival “Itinerari farnesiani-Dimore in Musica” (22 aprile-16 maggio 2021), organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi e la direzione artistica del Maestro Sandro De Palma, con il felice esordio dei concerti per pianoforte (22-25 aprile), andati in streaming per le limitazioni imposte dall'emergenza Covid e ospitati nell'accogliente e storica dimora di Stefano Aluffi Pentini, nella Rocca Farnese a Ischia di Castro, ha ottenuto migliaia di visualizzazioni online (www.associazioneclementi.org) e una ripresa video su Rai 3-TGR Lazio.

Ora il festival, dopo le straordinarie esecuzioni dei solisti Luca Ciammarughi, Blagoj Nacoski, Sandro De Palma, Silvia Chiesa, Maurizio Baglini, Lara Biancalana, Fabio Silvestro e i due giovanissimi Lorenzo Luiselli e Matteo Pomposelli, e dopo le parziali riaperture decretate dal governo, riprende il suo viaggio itinerante tra le bellezze paesaggistiche e le residenze nobiliari della Tuscia, approdando, con tiorba, flauto, clavicembalo, violoncello e il Coro Musica Reservata, nella città di Bolsena, ospite del magnifico Palazzo cinquecentesco dei Principi del Drago.

Il programma con cinque concerti si svolgerà nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 maggio, alle ore 11 della mattina e alle ore 18 del pomeriggio, nella fantastica Sala affrescata “Amore e Psiche” di Palazzo del Drago dove verrà proposto un repertorio cameristico di alto livello e di godibile ascolto, con musiche antiche del '600 e Sonate per flauto e clavicembalo di Bach.

Nel dettaglio: Venerdì 7 maggio 2021 alle ore 11, “La musica e l’incanto dei luoghi” con Antonia Salzano al contralto, Edoardo Blasetti, tiorba (in collaborazione con il Conservatorio di S. Cecilia). Nel pomeriggio alle ore 18 incontro con 'Musicisti di corte: Bach dal principe Leopoldo', protagonisti Tommaso Rossi, flauto, Enrico Baiano, clavicembalo.

Sabato 8 maggio 2021 alle ore 11, incontro con i tre talentuosi artisti Iben Kejser al violino, Andrea Daffini, flauto traversiere e Valentina Bestetti al clavicembalo (in collaborazione con il Conservatorio di S. Cecilia) che propongono“La musica e l'incanto dei luoghi”. Alle ore 18 si potrà invece ascoltare il “Viaggio nella Tuscia del '600”, con Romeo Ciuffa, flauto, Simone Pierini, clavicembalo, Andrea Lattarulo, violoncello.

L'ultimo appuntamento è previsto per le ore 18 di Domenica 9 maggio 2021 con il Coro Musica Reservata diretto dal M° Roberto Ciafrei che dalla panoramica terrazza del Palazzo, con il tema“Sacro e profano”, farà ascoltare preziosi brani polifonici del '600 di compositori dimenticati della Tuscia.

Infine il festival dal 14 al 16 maggio si sposta nel Palazzo Cozza Caposavi, sempre a Bolsena, dove concluderà, in questo anno di pandemia, il suo difficile ma apprezzato viaggio musicale nelle splendide e antiche dimore della Tuscia.

Tutti i concerti sono fruibili gratuitamente in diretta streaming oppure in differita sui canali online Facebook e Youtube dell'Associazione www.associazioneclementi.org e si svolgono nel rispetto delle regole dell’emergenza Covid-19.

Il Festival “Itinerari Farnesiani: Dimore in Musica” 2021 ha il sostegno della Regione Lazio per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ha il patrocinio del Comune di Ischia di Castro e del Comune di Bolsena e si svolge in collaborazione con Radio Svolta, Radio Classica, Touring Club Italia sezione di Viterbo e l’appoggio tecnico del Conservatorio di Santa Cecilia, Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti.