'Al capolinea Francigena al Riello le condizioni di lavoro di autisti e degli utenti sono inaccettabili'

Scrive il segretario regionale Uil trasporti, Cerocchi:'Basta soluzioni provvisorie, servono interventi strutturali'

10/09/2026 - 12:45



VITERBO - È bastato il primo giorno di pioggia per rendere ancora più evidente una situazione che le Organizzazioni Sindacali denunciano ormai da tempo.

Al capolinea Francigena del Riello, le condizioni nelle quali sono costretti a lavorare gli autisti e ad attendere gli utenti sono inaccettabili e non degne di un servizio di trasporto pubblico.

Quella che doveva essere una soluzione temporanea, conseguente allo spostamento del capolinea dal Sacrario al Riello e inizialmente prevista per un periodo limitato, si è trasformata in una situazione che si protrae ormai da mesi.

Durante l'estate abbiamo assistito al paradosso degli ombrelloni installati per cercare di proteggere dal sole lavoratori e utenti.

Oggi è arrivata la pioggia e, purtroppo, è arrivata anche la conferma di ciò che le OO.SS. avevano denunciato: un ombrellone non può essere una soluzione strutturale e un ponte non può diventare il luogo nel quale lavoratori e cittadini sono costretti a ripararsi dalle intemperie

Gli autisti Francigena meritano condizioni di lavoro dignitose e adeguate. Gli utenti, che ogni giorno utilizzano il servizio, hanno diritto ad attendere il proprio autobus in condizioni di sicurezza e di decoro.

Non possiamo accettare che si continui a intervenire con soluzioni provvisorie quando il problema è ormai evidente da mesi.

Il trasporto pubblico non può essere gestito con soluzioni di fortuna.

Per questo, le Organizzazioni Sindacali chiedono a Francigena Srl e all'Amministrazione comunale di Viterbo di intervenire con la massima urgenza e di individuare finalmente una soluzione definitiva.

Chiediamo risposte concrete, tempi certi e soprattutto il rispetto della dignità dei lavoratori e degli utenti.

Non siamo più disponibili ad assistere a continui rinvii.

Qualora non arrivassero risposte celeri e concrete, le Organizzazioni Sindacali metteranno in campo tutte le iniziative e tutti gli strumenti sindacali a loro disposizione per tutelare i lavoratori e gli utenti.

Non è una minaccia, ma il dovere delle OO.SS. di rappresentare e tutelare chi ogni giorno garantisce il servizio pubblico.

Oggi è arrivata la prima giornata di pioggia e le condizioni del capolinea sono sotto gli occhi di tutti.

D'estate due ombrelloni. D'inverno cosa dovremmo aspettarci?

Non vogliamo aspettare il prossimo temporale, né il prossimo inverno, per tornare a parlare dello stesso problema.

È arrivato il momento di intervenire. E di farlo subito.

Segretario Regionale UILTrasporti Lazio

Renato Cerocchi