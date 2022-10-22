AI4Future. 'Non rincorriamo ma anticipiamo l'Intelligenza Artificiale'

'Il mondo sta cambiando velocemente e noi dobbiamo essere al passo con l'innovazione'

22/10/2022 - 03:43

di Marica Orefice

VITERBO - 'L'intelligenza artificiale è una disciplina che potenzia le qualità degli esseri umani. Il mondo sta cambiando velocemente e noi dobbiamo essere al passo con l'innovazione. Ormai senza AI non c'è futuro', così Stefano Ubertini, rettore dell'Università degli Studi della Tuscia.

Ier, all'Unitus, l'evento 'AI4Future': il primo convegno che punta sul potenziale del Centro Italia, patrocinato dalla regione Lazio. Una giornata piena di dibattiti, networking e formazione per imprenditori, manager e professionisti, analizzando casi reali di applicazione che hanno migliorato le performance grazie all'intelligenza artificiale.

'Stiamo davanti ad un processo di accelerazione incredibile - commenta Fabrizio Milano d’Aragona, CEO e Co-founder di Datrix -, l'innovazione è ancora troppo spesso legata al concetto di 'rischio' ma in realtà l'unico fattore problematico è la non propensione verso le novità. L'AI si pone come strumento utile ai professionissi per ottimizzare il lavoro rendendolo più efficace. Inoltre, c'è una domanda di offerta lavorativa molto elevata. Un'opportunità per gli studenti universitari da cogliere. Supportiamo le imprese nella crescita attraverso l'intelligenza artificiale'.

A sostenere gli studenti nel percorso pre e post università, Gilda Nicolai, Responsabile Alumni UniTus: 'Tutti i giorni ci confrontiamo con l'AI, senza neanche rendercene conto', commenta. 'L'intelligenza artificiale è ancora sconosciuta soprattutto nel mondo imprenditoriale - prosegue Tiziana Governatori di Federlazio Viterbo -, molte aziende sono pronte al cambiamento ma i giovani devono sostenerci e sono entusiasta che l'università sia sempre attenta alle esigenze delle imprese, proiettando anche i ragazzi in questo percorso'.

Un'innovazione che si sta sviluppando su più fronti. Infatti, anche la Camera di Commercio ha investito da anni in questi termini ed è propensa allo sviluppo delle nuove competenze e all'uso del cambiamento digitale. 'Il problema è riuscire ad avere le competenze adeguate per fare questo salto - continua Federica Ghitarrari, dirigente Camera di Commercio di Viterbo -, circa il 63% delle imprese non ha effettuato processi di innovazioni. L'AI crea nuove profesisonalità altamente qualificate e le imprese devono liberare le proprie risorse destinate a questo tipo di sistema produttivo'.

'Non rincorriamo ma anticipiamo l’intelligenza artificiale', conclude Gianna Martinengo, Founder & CEO di Didael KTS.