Agrovoltaico: approvato in Regione un impianto da 74 ettari

Produrrà 46MWp e prevede anche piantumazioni per l'apicoltura

02/03/2024 - 07:03

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

ISCHIA DI CASTRO - Produrrà 46 megawatt di picco, per un totale di 83350 MWh annui: è il nuovo impianto agrivoltaico che sarà installato a Ischia di Castro ad opera della Solar Energy Sedici srl, con il progetto Castrum 16, che ha ottenuto l'ok del procedimento di autorizzazione unico regionale.

Continuano le installazioni degli impianti fotovoltaici nella Tuscia, che contribuisce ad aumentare la produzione di energia green con uno dei tassi più alti d'Italia. La zona del viterbese, tra i privilegiati della penisola, ha il vantaggio di essere su uno dei nodi nevralgici della distribuzione di energia elettrica, essendoci a due passi la centrale elettrica, poi, la Tuscia, ha grossi appezzamenti di terreno pianeggiante, derivati dai vecchi latifondi, non frammentati in piccolissime proprietà. Infine le aziende agricole viterbesi, a quanto pare, sono disposte a cedere, o a locare, terreni in cambio di somme di denaro da parte dell'azienda privata proponente, che spesso offrono più del valore di mercato.

L'impianto, nel totale, occuperà 74,2 ettari di terreno, dei quali 19,97 di impianto, con pannelli da 685 Wp, cabine per 1262 mq, e cavidotti di media e alta tensione che arriveranno a Tuscania per mezzo di un cavidotto di 25 chilometri, per il collegamento alla rete di Terna. Nella fattispecie l'impianto è di tipo agrovoltaico, dove quindi, conviverà la produzione di energia pulita con la produzione agricola: si produrrà erba medica da taglio, e terreno da pascolo per oovini. Inoltre verranno effettuate piantumazioni dedicate all'apicoltura.

Su queste iniziative dovrà vigilare l'Ente preposto, cioè la Provincia. Se questi accordi non verranno rispettati sarà data comunicazione all'ufficio di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio, che potrebbe anche decidere di ritirare l'autorizzazione.