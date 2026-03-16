Agroalimentare, pubblicato il bando per la partecipazione a fiere nazionali e internazionali

95mila euro di contributi a fondo perduto per le aziende licenziatarie dei marchi Tuscia Viterbese e REA qualità reatina che parteciperanno a fiere in Italia e allestero

16/03/2026 - 15:53



VITERBO – Sostenere le eccellenze del territorio nei processi di internazionalizzazione e promuovere la conoscenza dei prodotti locali sui mercati globali. Con questo obiettivo, la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, grazie al finanziamento della Regione Lazio, ha pubblicato un bando (codice BM01RIVT) destinato alle imprese del comparto agroalimentare.

L’iniziativa prevede lo stanziamento di risorse complessive pari a 95mila euro per incentivare la partecipazione alle fiere di rilevanza internazionale inserite nel programma fieristico regionale 2026.

Il bando è rivolto alle imprese agroalimentari che abbiano sede legale o unità locale iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Rieti-Viterbo e che, al momento della presentazione della domanda, siano licenziatarie dei marchi collettivi Tuscia Viterbese o REA Qualità Reatina.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle tariffe relative agli spazi espositivi, con un massimale di 2mila euro per fiere in Italia e nella UE, di 3mila per manifestazioni in Paesi extra-UE. Un contributo fisso, pari a mille euro, è invece previsto per le imprese del territorio partecipanti al Vinitaly 2026.

Ciascuna impresa potrà richiedere il contributo per un massimo di due manifestazioni nell’arco dell’anno solare 2026.

Le domande potranno essere inviate esclusivamente per via telematica, e solo a manifestazione conclusa, tramite la piattaforma Restart (restart.infocamere.it) a partire dalle ore 9:00 del 9 aprile 2026 e fino alle ore 12:00 del 15 dicembre 2026.

Le risorse saranno assegnate con procedura a sportello, seguendo l'ordine cronologico di invio delle pratiche fino a esaurimento dei fondi.

'Questo bando rappresenta uno strumento concreto per permettere alle nostre imprese certificate di presentarsi su palcoscenici nazionali e internazionali – dichiara il presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Domenico Merlani - Vogliamo che la qualità della Tuscia e del Reatino continui a crescere e a farsi conoscere oltre i confini regionali'.

Per maggiori informazioni e per scaricare la documentazione completa, è possibile consultare il sito istituzionale al link https://www.rivt.camcom.it/it/attivita_34/supporto-alle-imprese_433/bando-contributi-fiere_929/ o contattare l'Ufficio camerale Marketing all'indirizzo email marketing@rivt.camcom.it.