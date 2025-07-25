Agricoltura e territorio: semi di futuro per Tarquinia

Convegno pubblico il 25 luglio a Palazzo Vipereschi: esperti, istituzioni e imprese si confrontano sul rilancio agroalimentare locale

25/07/2025 - 09:07



TARQUINIA - L’Università Agraria di Tarquinia apre le porte a cittadini, istituzioni e operatori del settore per un importante momento di confronto sul futuro dell’agricoltura locale. Si terrà infatti venerdì 25 luglio, alle ore 18.30, nella sala conferenze di Palazzo Vipereschi (via G. Garibaldi 17), il convegno “Agricoltura e Territorio”, organizzato nell’ambito del Progetto VAT – Valorizzazione Agroalimentare Tarquiniese, con il sostegno di Arsial e Regione Lazio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riflettere sullo sviluppo sostenibile del comparto agricolo e sulla gestione integrata del territorio, con un focus specifico sulle peculiarità di Tarquinia e della Regione Lazio.

Ad aprire i lavori saranno il Presidente dell’Università Agraria Alberto Riglietti e l’Assessore Leonardo Mancini, cui seguiranno gli interventi di importanti esponenti del settore: Marcello Biagiola (Semietruria), Gianfederico Angelotti (Confagricoltura), Glauco Zannoli (Cooperativa Pantano) e Alessandro Serafini (Centrale Ortofrutticola).

Tra i relatori anche Gino Stella, Presidente di Rete Impresa in Commercio, partner del progetto.

Durante l’incontro, tecnici e rappresentanti istituzionali approfondiranno le sfide dell’agricoltura contemporanea, la tutela del paesaggio rurale e le