Agricoltura, erogati 360 milioni di euro di contributi PAC ad oltre 120mila aziende

Lo dichiara il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio

20/10/2025 - 18:10



VITERBO - 'Accolgo con grande soddisfazione la notizia dell'erogazione, da parte di Agea, di 360 milioni di euro di contributi della Politica Agricola Comune (PAC) ad oltre 120mila aziende agricole italiane già nel primo giorno utile di pagamento. Questo risultato rappresenta un segnale concreto e positivo dell'efficacia e della rapidità con cui il Ministero dell'Agricoltura, guidato dal Ministro Francesco Lollobrigida, e l'intero Governo Meloni stanno sostenendo il settore agricolo, fondamentale per il nostro Paese e per la Regione Lazio in particolare'. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

'Un grazie va al lavoro instancabile di Agea e dei tecnici, che hanno dimostrato grande efficienza nel garantire tempestività e trasparenza nella distribuzione delle risorse, e al Ministero dell'Agricoltura per aver posto al centro dell'azione politica il sostegno agli agricoltori e alle imprese agroalimentari. Come Presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio - conclude Zelli - ribadisco il nostro impegno a collaborare con tutte le istituzioni per continuare a promuovere politiche che favoriscano la crescita, la sostenibilità e la competitività del comparto agricolo, contribuendo così al rilancio economico e sociale del territorio laziale, in cui questo settore riveste oggi più che mai, grazie all'amministrazione Rocca, un ruolo di fondamentale importanza'.