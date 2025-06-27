Agli arresti domiciliari nel capoluogo, 69enne dovrà scontare il carcere per associazione di tipo mafioso

L'ordine di esecuzione è stato emesso dai carabinieri di Viterbo

27/06/2025 - 11:52



Agli arresti domiciliari nel capoluogo, 69enne dovrà scontare il carcere per associazione di tipo mafioso

L'ordine di esecuzione è stato emesso dai carabinieri di Viterbo

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VITERBO - Il 20 giugno 2025, i Carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno dato ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Corte D’Appello di Napoli a seguito di una condanna definitiva per associazione di tipo mafioso.

L’intervento ha riguardato una 69enne, originaria di Giugliano in Campania (NA), già agli arresti domiciliari nel capoluogo, alla quale i Carabinieri della locale Stazione hanno notificato il provvedimento con cui l’A.G. di Napoli ha disposto l’esecuzione della pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Latina.