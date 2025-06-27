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Adescava minorenni su chat, arrestato 44enne nel Viterbese
Indagini partite dalla denuncia di due famiglie in Sicilia. Indagato anche per pedopornografia
27/06/2025 - 09:41

VITERBO - Un uomo di 44 anni della provincia di Viterbo è stato arrestato dalla polizia postale con l’accusa di adescamento di minorenni e per produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Le indagini sono state coordinate dalla Procura distrettuale di Catania e sono state avviate dopo le denunce di due coppie di genitori, residenti in Sicilia, le cui figlie di 9 e 10 anni erano state contattate su una chat da uno sconosciuto che era riuscito a coinvolgerle in argomenti di natura sessuale inviando loro foto e video dal contenuto sessualmente esplicito e istigandole a effettuare videochiamate e video e foto di natura sessuale.

La Procura distrettuale di Catania ha emesso un decreto di perquisizione personale e informatica nei confronti dell’indagato. Sui dispositivi del 44enne la Procura avrebbe trovato le conferme al contenuto delle denunce e sono stati controllati anche gli smartphone delle bambine. 

Dai controlli effettuati è emerso che l’uomo sarebbe riuscito a intrattenere conversazioni con una decina di altri utenti verosimilmente minorenni e che deteneva materiale pedopornografico da lui prodotto. Nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nel Viterbese grazie alla collaborazione tra la Procura Distrettuale di Catania e la Polizia Postale di Viterbo.




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