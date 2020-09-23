Ad Arezzo torna il Natale formato famiglia

23/09/2020 - 12:07



In piazza Grande il mercato natalizio tirolese, la Casa di Babbo Natale, il villaggio Lego e gli spettacoli di luce. E per grandi e piccini la rassegna Presepi d’Italia che farà scoprire le natività più belle da tutta Italia. E poi l’artigianato, gli addobbi, l’oggettistica e le idee regalo. Una kermesse natalizia unica con la magia, i sapori e le bellezze di Arezzo e della Toscana.

Tra gli affreschi di Piero della Francesca, la Casa di Giorgio Vasari e le note di Guido Monaco torna Arezzo Città del Natale, sesta edizione della straordinaria kermesse natalizia promossa da Confcommercio, Fondazione Arezzo Intour e Comune di Arezzo.

Dal 14 novembre al 27 dicembre 2020 torna infatti il grande villaggio tirolese nel cuore della Toscana, con il mercato natalizio in piazza Grande. L’unico, originale, mercato tirolese. Con le caratteristiche baite del Tirolo, i prodotti tipici, la gastronomia e l’artigianato da tutta Europa.

E poi il chistmas garden, gli intagliatori del legno, l’oggettistica natalizia, le idee regalo green e sostenibili e i Presepi da tutta Italia. Natività in carta pesta, meccanici e animati che allieteranno grandi e piccini.

Ma per i più piccoli anche la magia di Santa Claus con l’incontro nel Palazzo di Fraternita con Babbo Natale, il più grande villaggio a mattoncini del Centro Italia, Christmas Brick Arezzo e il Big Lights Show, spettacolo di proiezioni e luci su piazza Grande. Un appuntamento da non perdere, tutte le sere alle ore 17.

Nel cuore di Piazza Grande, oltre alla grande baita per le degustazioni già apprezzata lo scorso anno, ci saranno altre due baite: una per sorseggiare birre artigianali e l’altra per assaporare dolci tipici tirolesi come lo Strauben e il Kaiserschmarrn e gustare cioccolata calda o il caratteristico sidro di mele.

E poi naturalmente il mercatino, quest’anno ancora più ricco con nuovi operatori provenienti, oltre che da altre città italiane, da mercati natalizi europei, su tutti Salisburgo e Francoforte.

Appuntamento dunque al 14 novembre, giorno di inizio dei tour guidati alla scoperta di Arezzo: le guide turistiche di Confcommercio infatti promuoveranno iniziative guidate per famiglie e gruppi. Dagli affreschi di Piero della Francesca al Crocifisso del Cimabue si potranno ammirare le bellezze di Arezzo, visitando anche i mercatini di Natale. Un percorso tra arte, gusto e cultura che si preannuncia davvero straordinario.

Apriamo dunque le porte all’inverno in arrivo e lasciamo che la magia del Natale sia di casa.

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