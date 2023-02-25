Active Network: oggi arriva la Lazio

Monsignori: ''Scontro diretto per la zona play off, un giusto mix tra giovani di qualità e gente esperta''

25/02/2023 - 07:01



VITERBO - Active Network in campo oggi alle 16 al Palacus. I ragazzi di Massimiliano Monsignori arrivano da due pareggi, contro Italpol e Mantova, in cui la vittoria è sfumata sul finale dopo un buon vantaggio conquistato nel primo tempo.

''Veniamo da due partite in cui abbiamo giocato per tre quarti ottime gare, soprattutto a Mantova - dice il tecnico . Abbiamo fatto delle performance di ottimo livello sotto tutti i punti di vista, ma abbiamo sbagliato la gestione dell’ultima parte di gara e purtroppo non abbiamo portato a casa due vittorie che erano alla nostra portata e che avremmo meritato. chiaramente questo aspetto ci ha fatto riflettere e lavorare molto''.

Oggi, sul parquet ci sarà da affrontare la Lazio: ''Ora che ho recuperato tutti, il livello della squadra, si è alzato come l’intensità degli allenamenti. Siamo pronti a mettere sul campo tutte le nostre qualità. Oggi affrontiamo una squadra molto forte: è uno scontro diretto per la zona play off. È un giusto mix tra giovani di ottima qualità e gente esperta. È anche una squadra che a me piace e ha grande carattere. All’andata con la loro aggressività ci hanno messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo. Sono bravi nelle palle inattive e nel portiere di movimento. La Lazio ha delle giuste ambizioni play off. Noi, invece, è da un po’ che non portiamo a casa l’intera posta: sarebbe importante tornare a vincere. A questo punto del campionato tutte le partite sono importanti. La squadra farà bene perché siamo in buona salute. Siamo pronti a questa ella battaglia sportiva''

Ecco come si sono preparati i ragazzi di Monsignori: ''Insieme abbiamo analizzato con grande attenzione le nostre ultime gare in cui abbiamo gestito male i finali e ci siamo allenati con la consapevolezza che sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare''.