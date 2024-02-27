Active Network: al Palasport di Orte arriva l'Ecocity Genzano

Mister Monsignori: ''Affrontiamo una squadra fortissima, sarà difficile ma non possiamo sbagliare''

27/02/2024 - 07:04



VITERBO - Continua il tour de force Active Network. Dopo la sconfitta rimediata a Sala Consilina, i ragazzi di mister Monsignori, tornano tra le mura amiche del PalaSport di Orte per accogliere l'Ecocity Genzano. Si gioca questa sera alle 19.00.

Queste le parole del tecnico umbro alla vigilia del match: ''Veniamo da una prestazione importante in campania, una delle migliori del campionato per qualità di gioco, le occasioni create e la personalità. Purtroppo non siamo riusciti a trasformare tutto questo in un risultato positivo. Abbiamo analizzato con attenzione i motivi''.

Questa la sfida di oggi secondo Monsignori: ''Affrontiamo una squadra fortissima, candidata alla vittoria finale come certifica il mercato effettuato. Sarà difficile per noi, ma la nostra garanzia è rappresentata dal livello delle prestazioni che stiamo facendo. Dobbiamo avere la capacità di restare su questo standard, ma cercando di essere più efficaci nella realizzazione. Dobbiamo mettere in campo le nostre qualità per cercare un risultato positivo. Sappiamo che è la seconda miglior difesa, ma dobbiamo avere l'ambizione di poter mettere in difficiltà anche le squadre così forti. Siamo di nuovo tutti a disposizione: avrò l'imbarazzo della scelta. I ragazzi sono tutti coinvolti e immersi nel progetto: mi mettono in difficoltà al momento della scelta. Ma non posso sbagliare perchè so che sono tutti affidabili al 100%''.