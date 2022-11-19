Active Network: al Palacus arriva il Cus Molise

Mister Monsignori: ''Sarà importante la gestione delle palle inattive''

19/11/2022 - 07:55



VITERBO - Appuntamento questo pomeriggio alle 16 al Palacus, con l'Active Network Futsal che affronta il Cus Molise.

Queste le parole di Monsignori alla vigilia del match: ''Veniamo da una settimana in cui abbiamo lavorato molto bene, con grande intensità e impegno perchè sappiamo bene che gli ultimi risultati, che ci hanno consentito di risalire la classifica, sono un punto di partenza. Dobbiamo dare continuità di risultati se vogliamo proseguire la scalata per consolidare le posizioni di alta classifica. E per ottenere questo abbiamo la necessità di mantenere le prestazioni e migliorare le performances perchè abbiamo individualità di valore, ma soprattutto un grande gruppo e i nostri successi dipendono dalla sua funzionalità. Questo i ragazzi lo hanno capito bene e hanno lavorato in ottica di un continuo miglioramento anche nei dettagli.

La partita con la Lazio - prosegue Monsignori - non ci soddisfa per quanto riguarda l'approccio: siamo andati sul doppio svantaggio e sappiamo che su questo dobbiamo migliorare perchè non c'è sempre la possibilità di recuperare. E' un trend che dobbiamo abbandonare nonostante i ragazzi abbiamo mostrato, negli svantaggi, un grande carattere''.

E sull'avversario, il mister dice che: ''E' una squadra imbattuta in campionato: è un team molto solido e ha totalizzato quattro pareggi in trasferta. Ha individualità importanti, come Barichello e una difesa solida. Hanno due punti meno di noi, ma anche una partita in meno. Dobbiamo approcciare bene e mantenere equilibrio tattico perchè loro in ripartenza sanno mettere in difficoltà difendendo sulla metà campo e con grande organizzazione. Speriamo di portare a casa un risultato positivo. Sarà importante la gestione delle palle inattive, dobbiamo sfruttare le nostre caratteristiche per sfruttare ogni opportunità''.