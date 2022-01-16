Active Network campione d'inverno

Vittoria strepitosa con il Cus Molise a Viterbo

16/01/2022 - 06:44



VITERBO - Ci hanno pensato Giuseppe Curri, Nicholas Lamas e Giacomo Lamedica, con un gol a testa, a recuperare e vicere il match tra Active Network e Cus Molise. Al Palacus adrenalina e spettacolo. I viterbesi, infatti, hanno chiuso il primo tempo, sotto di due gol.

E come se non bastasse, i ragazzi di Mister Ceppi, sono stati penalizzati anche da una generosa espulsione ai danni di Andrea Romano che ha abbandonato il campo prima del termine.

Ammoniti Lamas, Persec, Cachon, Davì e Ceppi. Rosso, invece, per il vice allenatore Luca Buzzi. Ma con tanto cuore, i laziali già matematicamente primi in classifica, si sono presi gli ultimi 3 punti in palio per il girone di andata.

La matematica aveva già premiato i viterbesi del futsal la scorsa settimana, con la vittoria sul Benevento, ma ieri al Palacus è arrivata l'ufficialità: l'Active Network Futsal è campione d'inverno.