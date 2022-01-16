ANNO 16 n° 204
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Active Network campione d'inverno
Vittoria strepitosa con il Cus Molise a Viterbo
16/01/2022 - 06:44

VITERBO - Ci hanno pensato Giuseppe Curri, Nicholas Lamas e Giacomo Lamedica, con un gol a testa, a recuperare e vicere il match tra Active Network e Cus Molise. Al Palacus adrenalina e spettacolo. I viterbesi, infatti, hanno chiuso il primo tempo, sotto di due gol. 

E come se non bastasse, i ragazzi di Mister Ceppi,  sono stati penalizzati anche da una generosa espulsione ai danni di Andrea Romano che ha abbandonato il campo prima del termine. 

Ammoniti Lamas, Persec, Cachon, Davì e Ceppi. Rosso, invece, per il vice allenatore Luca Buzzi. Ma con tanto cuore, i laziali già matematicamente primi in classifica, si sono presi gli ultimi 3 punti in palio per il girone di andata. 

La matematica aveva già premiato i viterbesi del futsal la scorsa settimana, con la vittoria sul Benevento, ma ieri al Palacus è arrivata l'ufficialità: l'Active Network Futsal è campione d'inverno.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo