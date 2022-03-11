Active, sabato il big match di Genzano

La partita più difficile per i ragazzi di Mister Ceppi

11/03/2022 - 07:19



VITERBO - Si avvicina la sfida più difficile per l'Active Network Futsal di Mister Ceppi. Sabato, i viterbesi del calcio a 5, saranno impegnati a Genzano contro l'Ecocity reduce da una sconfitta in campionato contro la Lazio e una in coppa contro il Pomezia.

'I ragazzi stanno bene', ha fatto sapere il tecnico nei giorni scorsi. I suoi arrivano dalla larga vittoria sulla Mirafin al Palacus che ha fatto da sfondo alla goleada neroarancio.

Quella di Genzano è una sfida difficile contro una squadra costruita per raggiungere traguardi importanti. Ai padroni di casa mancherà Suazo, espulso contro la Lazio.

Al momento il campionato dell'Active parla di due sconfitte, un pareggio acquisito proprio nella gara di andata contro l'Ecocity e tutte vittorie per un totale di 49 punti che fanno degli uomini di Ceppi la prima squadra del girone.