Acquapendente punta sulla Via Francigena: approvato il progetto per la messa in sicurezza del tratto urbano

Il Comune partecipa al bando regionale con un intervento da oltre 121 mila euro per migliorare sicurezza e mobilità lungo il percorso urbano della Via Francigena sulla SP Torre Alfina

26/07/2026 - 17:42



ACQUAPENDENTE - Il Comune di Acquapendente compie un nuovo passo verso il miglioramento della viabilità cittadina e della sicurezza della Via Francigena. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di messa in sicurezza del tratto urbano della SP Torre Alfina, dal valore complessivo di 121.890,04 euro, avviando contestualmente la procedura per richiedere il finanziamento previsto dalla Regione Lazio.

L'approvazione del progetto consente all'amministrazione di partecipare all'avviso pubblico regionale destinato ai Comuni del Lazio per la concessione di contributi dedicati alla realizzazione di opere nelle aree delle infrastrutture pubbliche sociali e della viabilità e mobilità.

L'iniziativa rientra nel Programma straordinario regionale di investimenti pubblici, istituito dalla Legge Regionale n. 22 del 30 dicembre 2024, che mette a disposizione dei Comuni contributi a fondo perduto per sostenere interventi strategici sul territorio.

L'obiettivo del programma è favorire la crescita delle comunità locali attraverso investimenti destinati a migliorare le infrastrutture pubbliche, la rete viaria, la mobilità sostenibile, la tutela ambientale e l'innovazione tecnologica.

Nel caso di Acquapendente, il progetto riguarda uno dei tratti urbani della Via Francigena, itinerario di rilevanza internazionale percorso ogni anno da migliaia di pellegrini e turisti. L'intervento punta ad aumentare i livelli di sicurezza e fruibilità del percorso, migliorando al tempo stesso la mobilità cittadina e valorizzando un'infrastruttura di grande importanza per il territorio.

Con la presentazione della domanda di contributo, il Comune punta ora a ottenere le risorse regionali necessarie per avviare i lavori e completare un'opera considerata strategica sia per i residenti sia per lo sviluppo turistico di Acquapendente e dell'intera Alta Tuscia.