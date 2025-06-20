Acquapendente al fianco dei pendolari: 'Subito un tavolo tecnico con Trenitalia'

La sindaca Terrosi risponde alle accuse dellopposizione

20/06/2025 - 16:18



ACQUAPENDENTE - 'Il Comune di Acquapendente è particolarmente attento alle esigenze dei pendolari. Stiamo valutando la possibilità di aderire in via ufficiale all'iniziativa intrapresa da oltre 30 sindaci di Umbria e Toscana, per chiedere a Trenitalia azioni concrete con l'obiettivo di risolvere le criticità dei collegamenti Intercity e Regionali. Inoltre, siamo già firmatari di una lettera del Comune di Orte che chiede l'istituzione di tavolo tecnico per affrontare questa problematica. Auspico quindi che anche altri comuni del Lazio interessati possano attivarsi in tal senso e allargare la base della protesta'. Così Alessandra Terrosi, sindaca di Acquapendente, commenta il documento firmato dalle amministrazioni comunali umbre e toscane e redatto su impulso del Comitato Pendolari Roma-Firenze con la collaborazione dei comitati e associazioni Abitare Orvieto, COSP, CTS, Nova e PrometeOrvieto.

'Le accuse di immobilismo e disinteresse arrivate dai consiglieri di opposizione Brenci e Sarti (Fratelli d'Italia) sono del tutto fuori luogo - prosegue Terrosi - e noto ancora una volta che la minoranza non perde occasione per alimentare polemiche sterili su qualsiasi argomento, anche quando non conoscono nulla della realtà dei fatti. Siamo da sempre in contatto con i comitati dei pendolari e conosciamo bene i problemi dei treni per Roma, in particolare quelli derivanti dal dirottamento dei convogli OSP sulla linea convenzionale Orte-Settebagni, con conseguente aumento dei tempi di percorrenza. Io stessa ho un lungo passato da pendolare e quindi so cosa significa non poter fare affidamento su collegamenti ferroviari efficienti e accessibili: siamo assolutamente favorevoli a sposare questa causa'.

'I disservizi e i rallentamenti lungo la linea Roma-Firenze - conclude la sindaca - costituiscono un danno per il nostro territorio, che in qualità di area interna disagiata ha necessità di disporre di collegamenti essenziali per tutelare il diritto alla mobilità, contrastare lo spopolamento e promuovere lo sviluppo economico. È necessario attivarsi presso Trenitalia per fare in modo che le modifiche alla circolazione dei treni, introdotte come temporanee, non diventino strutturali'.