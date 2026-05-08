Acquapendente, un ricco calendario di eventi fa da preludio alla festa dei Pugnaloni

Al via dall'8 maggio il programma di appuntamenti che condurrà alla grande festa di domenica 17 con i celebri mosaici di fiori e foglie

08/05/2026 - 10:58



ACQUAPENDENTE - Sempre più vicina ad Acquapendente l'edizione 2026 della festa dei Pugnaloni, i celebri mosaici verticali di fiori e foglie che rappresentano l'identità più profonda della comunità locale. Il clou del 17 maggio sarà preceduto da un calendario di eventi che trasformerà la città in un palcoscenico a cielo aperto, dove la fede religiosa incontra l'espressione artistica e la memoria storica si fa cronaca presente, in un'atmosfera pervasa dal risveglio primaverile e da un fremito sottile che corre tra i vicoli, accompagnato dal profumo dei petali e dall'odore pungente della colla fresca.

Il programma di iniziative prende il via venerdì 8 maggio alle ore 16 presso il Teatro Boni con il convegno 'Patrimonio culturale immateriale e diritto', un appuntamento ideato e condotto da Alessandro Piazzai, dottore di ricerca presso l'Università La Sapienza di Roma, con il patrocinio di Comune e Pro Loco. Parteciperanno professori e giuristi di livello nazionale e internazionale.

Domenica 10 maggio il testimone passa alle nuove generazioni con i Mini Pugnaloni, che vedono i giovanissimi di Acquapendente impegnati con foglie e petali, perpetuando questa forma d'arte. A seguire, alle ore 18 presso la Chiesa di San Francesco, è in programma la diciassettesima edizione del concerto 'Mariam Matrem'. L'evento vedrà l'esibizione del Coro Vox Antiqua insieme alle voci bianche della Scuola Comunale di Musica di Acquapendente e al Coro Polifonico Santissimo Salvatore di Bolsena. Accompagnamento al pianoforte del maestro Alessandro Vergari e direzione della maestra Loretta Pucci.

Venerdì 15 maggio sarà invece la volta delle celebrazioni della Festa di Mezzo Maggio, con il ruolo del Signore di Mezzo Maggio rivestito quest'anno da Jacopo Nardini, protagonista di una tradizione che intreccia la devozione spirituale al senso di appartenenza della cittadinanza. Tra la storica fiera cittadina e i riti religiosi, Acquapendente è pronta a immergersi nel gran finale dei festeggiamenti.

La sera di sabato 16 maggio torna la magica atmosfera della Notte Bianca dei Pugnaloni. I laboratori dei vari gruppi rimarranno aperti fino all'alba, offrendo al pubblico l'occasione unica di osservare da vicino la fatica, la precisione e la passione necessarie per perfezionare queste opere così delicate. Alle ore 22:00, in Piazza Girolamo Fabrizio, uno spettacolo di rievocazione storica farà da preludio all'indomani. Domenica 17 maggio, infatti, la festa raggiunge il culmine nell'esplosione di colori e creatività dei Pugnaloni.