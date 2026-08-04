Acquapendente, un incontro pubblico contro la violenza domestica: La Casa di Hilde presenta il progetto di accoglienza nel Lazio

Sabato 8 agosto in Piazza della Costituente l'iniziativa 'La vera vittima'. Annunciata l'apertura di due nuove strutture dedicate a donne e minori vittime di violenza

04/08/2026 - 09:56



ACQUAPENDENTE – Un pomeriggio di confronto, informazione e sensibilizzazione su uno dei temi più delicati e attuali: la violenza domestica e la tutela delle vittime. È questo l'obiettivo dell'incontro pubblico promosso dall'associazione La Casa di Hilde, in programma sabato 8 agosto alle ore 17.30 in Piazza della Costituente, nell'ambito della manifestazione annuale 'L'Iglù che racconta 2026'.

L'evento, intitolato 'La vera vittima. Consenso libero e attuale, unica condizione di relazioni non tossiche', sarà moderato dall'avvocata Rita Burchielli del Foro di Viterbo e vedrà la partecipazione di due autorevoli relatrici: la professoressa Raffaella Rumiati, docente di Neuropsicologia e Neuroscienze alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, e la dottoressa Paola Conti, sostituta procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo.

L'iniziativa rappresenta anche un momento importante per il futuro del territorio. L'associazione La Casa di Hilde, nata quasi sette anni fa a Piancastagnaio, in provincia di Siena, e impegnata nell'accoglienza di donne e minori vittime di violenza domestica, sta infatti definendo l'apertura di due nuove strutture ad Acquapendente. Si tratterà delle prime sedi operative dell'associazione nel Lazio, realizzate grazie al coinvolgimento di volontari del territorio.

L'appuntamento dell'8 agosto sarà anche l'occasione per presentare ufficialmente il progetto alla cittadinanza e alle istituzioni. Un'iniziativa resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Anna e Luigi Chiodo, che ha messo a disposizione gli immobili destinati ad accogliere le nuove strutture.

L'obiettivo è rafforzare la rete di protezione e sostegno per le donne e i minori che vivono situazioni di violenza domestica, offrendo luoghi sicuri e percorsi di accompagnamento verso l'autonomia, attraverso il contributo di professionisti e volontari.

Al termine dell'incontro è previsto un momento conviviale aperto alla cittadinanza con aperitivo e musica dal vivo, per favorire la partecipazione e creare un'occasione di dialogo e condivisione attorno a un tema che coinvolge l'intera comunità.