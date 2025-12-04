Acquapendente, iniziano gli eventi natalizi: parcheggi gratuiti in centro

Gli appuntamenti dall'8 dicembre al 6 gennaio tra tradizione, musica e divertimento

04/12/2025 - 17:15



ACQUAPENDENTE - Al via da lunedì 8 dicembre 2025 le iniziative del Natale Aquesiano, promosse dal Comune di Acquapendente in collaborazione con Pro Loco, Teatro Boni e le altre realtà locali e con il sostegno di Regione e Consiglio Regionale del Lazio. Un ricco calendario di appuntamenti all'insegna della tradizione, della musica e del divertimento che animerà la città fino al 6 gennaio 2026.

Per l'occasione, l'amministrazione comunale ha stabilito la sospensione della sosta a pagamento nei parcheggi del centro storico in alcune date dei fine settimana: 6, 12, 13, 19, 20 e 27 dicembre 2025, 2, 3 e 5 gennaio 2026. Una scelta finalizzata a incentivare l'afflusso di cittadini e visitatori e a sostenere le attività commerciali locali in occasione dello shopping natalizio e degli eventi in programma.

Il Natale Aquesiano 2025-26 parte nel giorno festivo dell'8 dicembre con l'apertura del mercatino in Piazza Girolamo Fabrizio dalle ore 10.30, mentre al pomeriggio, dalle 15.30 esibizione arpa elettrica, performance di artisti di strada e casetta di Babbo Natale, con accensione dell'albero alle 17.30. La Chiesa di San Francesco (ore 16.30) ospita il concerto 'Giubileo nel Barocco' a cura di Coro Francigena ed Ensemble Etruria Barocca, direttore Alessio Chiuppesi.

Domenica 14 dicembre si preannuncia come una giornata di festa in Piazza Girolamo Fabrizio con il mercatino di Natale dalle 10.30 e l'apertura della casetta di Babbo Natale, l'esibizione della banda Aria di Festa e la caccia al tesoro dalle 15.30. Bambini protagonisti il 17 dicembre (ore 17) in Piazza Girolamo Fabrizio con 'Canti sotto l'albero' a cura della scuola primaria e il 19 dicembre (ore 21) in San Francesco con 'I bambini cantano la vita' a cura della Parrocchia del Santo Sepolcro.

Si arriva quindi a domenica 21 dicembre con il mercatino aperto sempre dalle 10.30 in piazza e al pomeriggio, dalle 15.30, casetta di Babbo Natale e concerto gospel dell'Anthony Morgan's Inspirational Choir of Harlem da New York.

Gli eventi natalizi aquesiani coinvolgono anche il Teatro Boni (ore 21) il 22 dicembre con il concerto della banda Junior diretta da Alessandro Vita e il 28 dicembre il concerto di Natale della Scuola Comunale di Musica. Il 31, invece, torna il tradizionale Capodanno al Boni dalle 20.30 con cena e spettacolo 'Il circo delle pulci del professor Bustric', con brindisi a mezzanotte. Nella stessa sera ad Acquapendente il Capodanno in Piazza Girolamo Fabrizio a cura della Pro Loco (inizio dalle 23.30).

Il nuovo anno si apre il 4 gennaio alle 18.30 con il Concerto dell'Epifania nella Chiesa di San Francesco, con il Gruppo InCanto e a cura dei Cavalieri di Sant'Ermete. Conclusione il 6 gennaio in Piazza Girolamo Fabrizio con il mercatino dalle 10.30 e nel pomeriggio dalle 15.30 apertura della casetta di Babbo Natale, musica con street band, estrazione della lotteria a cura dell'associazione Aquesio al Centro e infine la discesa della Befana.