Acqua non potabile in mezza Viterbo per la presenza di enterococchi oltre i limiti di legge

Il sindaco firma l'ordinanza di divieto dopo i controlli Arpa alla fontana di via Cattaneo. Stop ai consumi alimentari nei quartieri Murialdo, Cappuccini, Barco, Mazzetta e Pietrare

05/06/2026 - 09:59



VITERBO - Acqua destinata al consumo umano, enterococchi al di sopra del valore consentito nelle zone alimentate dalla rete idrica distributrice Centro 480. A seguito dell'odierna comunicazione Asl al Comune di Viterbo e al gestore del servizio idrico Talete (4 giugno 2026), acquisita al protocollo del Comune nella stessa odierna giornata, all'esito del rapporto di prova di Arpa Lazio recante la non conformità del parametro enterococchi, rilevato nel punto di prelievo fontana pubblica via C. Cattaneo, è stata firmata l'ordinanza sindacale con la quale si vieta il consumo dell'acqua erogata tramite pubblico acquedotto, per usi alimentari, relativamente alle zone alimentate dalla rete idrica distributrice Centro 480, interessante in tutto o in parte i quartieri Cappuccini, Murialdo, Pila, Barco, Grotticella, Mazzetta, Pietrare, Ponte dell'Elce, zone strada Cassia sud, strada Filante, strada Buon Respiro (per una precisa indicazione consultare la mappa allegata all'ordinanza, serbatoio 480, perimetro e tratteggio colore magenta/rosa).

In tali zone l'acqua potrà essere utilizzata esclusivamente per igiene domestica (lavaggio denti escluso), nonché, previa preliminare bollitura (per almeno 10-15 minuti) per la preparazione e il lavaggio di alimenti. Tale acqua non può essere utilizzata come bevanda abituale.

La società Talete, in qualità di gestore del servizio idrico integrato nell'ATO 1 Viterbo, nel rispetto di quanto specificato nell'odierna nota Asl, dovrà adottare, nel più breve tempo possibile, i correttivi necessari a riportare il parametro enterococchi al valore previsto nei limiti di legge, al fine di erogare acqua conforme ai requisiti qualitativi previsti dalla vigente normativa.

L'ordinanza sindacale n. 21 del 4 giugno 2026 è consultabile - insieme alla mappa - all'albo pretorio e sulla home page del sito istituzionale www.comune.viterbo.it. Non appena i valori torneranno nella norma ne verrà data immediata comunicazione alla popolazione.