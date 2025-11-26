ACQUAPENDENTE - La Sindaca Alessandra Terrosi emana l’Ordinanza N° 137 che revoca totalmente la 125 del 5 Novembre.
Il tutto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 25 Novembre, giornata in cui la ASL Viterbo con Nota 17088 comunicava all’Ente di Piazza Girolamo Fabrizio che l’Arpa Lazio aveva provveduto a trasmettere il rapporto di prova N° 23710 a seguito di prelievo presso la fontana pubblica ubicata in Via Cesare Battisti.
Dalle analisi risulta un valore del parametro arsenico pari a 7 mcg/l quindi conforme ai requisiti previsti dal D.Lgvo N° 18/2023. Nei venti giorni in cui il parametro arsenico pari a 12 mcg/l (superiore a 10 mcg/l) non garantiva l’utilizzo del bene perfetta l’organizzazione logistica di istituzione approvvigionamento della stessa da utilizzare per produzione, preparazione, trattamento prodotti alimentari fornitura consumatore.
Puntuale e precisi le autobotti posizionate presso il parcheggio pubblico in Località Boario e presso quello antistante la struttura ospedaliera di Via Cesare Battisti.