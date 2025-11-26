ANNO 16 n° 256
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Acqua di nuovo potabile ad Acquapendente
Dalle analisi risulta un valore del parametro arsenico pari a 7 mcg/l quindi conforme ai requisiti previsti
26/11/2025 - 16:11

ACQUAPENDENTE - La Sindaca Alessandra Terrosi emana l’Ordinanza N° 137 che revoca totalmente la 125 del 5 Novembre.

Il tutto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 25 Novembre, giornata in cui la ASL Viterbo con Nota 17088 comunicava all’Ente di Piazza Girolamo Fabrizio che l’Arpa Lazio aveva provveduto a trasmettere il rapporto di prova N° 23710 a seguito di prelievo presso la fontana pubblica ubicata in Via Cesare Battisti.

Dalle analisi risulta un valore del parametro arsenico pari a 7 mcg/l quindi conforme ai requisiti previsti dal D.Lgvo N° 18/2023. Nei venti giorni in cui il parametro arsenico pari a 12 mcg/l (superiore a 10 mcg/l) non garantiva l’utilizzo del bene perfetta l’organizzazione logistica di istituzione approvvigionamento della stessa da utilizzare per produzione, preparazione, trattamento prodotti alimentari fornitura consumatore.

Puntuale e precisi le autobotti posizionate presso il parcheggio pubblico in Località Boario e presso quello antistante la struttura ospedaliera di Via Cesare Battisti.




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