'Accogliamo con favore le dichiarazioni di Giardino'

Le parole di Flaminia Tosini

13/09/2021 - 15:25



VETRALLA - 'Accogliamo con favore le dichiarazioni di Gennaro Giardino riportate dalla stampa locale e la sua volontà di sostenere Vetralla Futura e la mia candidatura a sindaco. La nostra, infatti, è una lista civica e come tale si rivolge a tutti i cittadini. Include quindi persone di idee e posizioni differenti, ma tutte unite e pronte a impegnarsi insieme per il bene della nostra città. Questo è lo spirito che ha animato l'amministrazione comunale uscente, in grado di produrre importanti risultati per Vetralla, e con cui vogliamo continuare a lavorare per la crescita e lo sviluppo del territorio. Inoltre, credo che questa sia un'ottima occasione per ribadire che nei comuni come il nostro ciò che conta sono soprattutto le competenze, il saper fare, la capacità amministrativa, la buona volontà nel cercare il bene di tutti e non l'ideologia, l'appartenenza di partito e le posizioni su tematiche che riguardano principalmente la politica nazionale. Infatti i recenti commenti che hanno voluto circoscrivere le dichiarazioni di Gennaro Giardino ad un ambito 'ideologico' non hanno colto il senso della coerenza e dell'impegno che invece la nostra lista rappresenta'.

Così Flaminia Tosini, candidata sindaco per Vetralla Futura, sulle dichiarazioni di Gennaro Giardino.