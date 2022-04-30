''Accendi il tuo Comune'': premiazioni per Acquapendente e pro loco di Trevinano

30/04/2022 - 15:55



ACQUAPENDENTE - Mercoledì 4 Maggio presso la Sala degli Specchi del Comune di Frascati, Comune di Acquapendente e Pro Loco di Trevinano verranno premiati nell’ambito del progetto “Accendi il tuo Comune”. Con questo addobbo natalizio presentato in fotografia la Frazione con 1954 like ha ottenuto il terzo posto ed un premio di 500 €.

Con 3341 like risulta vincitore il Comune di Rocca di Papa che si porterà a casa la fetta più grossa del premio: 1.500 €. Al secondo posto con 2.858 like il Comune di Albano

''E’ stata una bella iniziativa – commenta il vicepresidente Anci Lazio Gianpaolo Nardi – con la quale abbiamo voluto dare la possibilità a tanti Comuni di far vedere scorci spesso poco conosciuti, è bello vedere che tanta gente ha voluto partecipare e dare un voto alle foto che ci sono arrivate, ancora più bello leggere tanti commenti di persone stupite dalla bellezza delle luminarie e dei paesi, ho letto tanti “Dobbiamo andarci”, segno evidente che quello che abbiamo fatto ha colto nel segno: far conoscere le eccellenze del nostro territorio''.

Oltre ai premi in € per i primi tre, verranno consegnati attestati di merito ai Comuni di Palestrina, Zagarolo, Castel San Pietro Romano, Aprilia, Scandriglia, Cisterna di Latina, Pomezia.

Giordano Sugaroni