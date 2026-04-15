A Tarquinia torna il Certame dedicato a Vincenzo Cardarelli

La X edizione si terrà dal 16 al 18 aprile con studenti da tutta Italia e ospite donore il poeta Davide Rondoni

15/04/2026 - 09:22



TARQUINIA – Si apre giovedì 16 aprile, alle ore 17.00, presso il Museo Nazionale Etrusco, la X edizione del Certame in onore di Vincenzo Cardarelli. Questa edizione vedrà 3 giorni di conferenze aperte al pubblico, ma anche una vera e propria competizione per gli studenti provenienti da tutta Italia.

Ospite d’onore della prima giornata sarà il poeta Davide Rondoni.

Le tre giornate in onore di Cardarelli sono organizzate dall’IISS “Vincenzo Cardarelli” in collaborazione con il Comune di Tarquinia, la STAS, la Fondazione Cariciv, la Fondazione Carivit, la Pro Loco e il Lions Club Tarquinia.

Tarquinia sarà animata dalla presenza di studenti eccellenti provenienti da numerose regioni italiane: Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Sardegna e Sicilia. Numerose, naturalmente, anche le scuole secondarie superiori della Tuscia.

Gli studenti si sfideranno nella stesura di saggi dedicati al poeta, giornalista, critico letterario e drammaturgo Vincenzo Cardarelli.

Giovedì alle ore 17.00, sono previsti i saluti del Sindaco Francesco Sposetti, del Dirigente Scolastico Laura Piroli e della responsabile della manifestazione, prof.ssa Anna Maria Vinci. Seguirà la lettura di alcune liriche cardarelliane da parte degli studenti dell’Istituto Paolo Catena, Eleonora Puri ed Elisa Pietrarelli e un intervento musicale a cura di Simone Bruni e Stella Sabbatini.

Il secondo giorno, 17 aprile, le conferenze si terranno presso la Sala Sacchetti della STAS, con inizio alle ore 9.00. Sono previste le relazioni dei professori Carlo Serafini, Rino Caputo, Riccardo Deiana e Graziella Pulce. Tutti coloro che hanno piacere possono partecipare al seminario.

Il 18 aprile gli incontri si sposteranno nella Sala Consiliare del Comune di Tarquinia, dove alle ore 9.15 si terrà un benvenuto musicale a cura di Brando Maria Medici. Seguiranno le relazioni dei professori Giulio Ferroni e Carla Chiummo e, infine, la premiazione dei vincitori, ai quali, oltre all’alloro, saranno consegnati dei premi.

“La referente del Certame è la prof.ssa Anna Maria Vinci che ringrazio per il prezioso contributo così come tutti i membri della Commissione organizzatrice: le proff.sse Stefania Sabbatini, Claudia Piastra, Laura Federici, Sabrina Subrizi, Nicoletta Mazzola, la DSGA Monia Meraviglia e la Segreteria della scuola – sottolinea la Dirigente Piroli - La commissione di valutazione degli elaborati è composta da docenti universitari: Paolo Marini, Pietro Giulio Riga, Daniela Mangione, Fabio Canessa (critico letterario) e da Tiziano Torresi, presidente e della giuria. Ringraziamo tutti i soggetti privati, il Comune, la STAS, le Fondazioni Carivit e Cariciv, il Lions Club, i sindacati di categoria e le associazioni che ci hanno sostenuto e collaborato affinché questa manifestazione continui a onorare Vincenzo Cardarelli e la sua opera, promuovendo la cultura tra i giovani.”