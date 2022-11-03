A San Lorenzo Nuovo in 200 danno spettacolo con il ciclocross ''Terre Etrusche''

03/11/2022 - 12:57



SAN LORENZO NUOVO - Novità assoluta quella proposta domenica scorsa a S.Lorenzo Nuovo che ha ospitato per la prima volta una gara di ciclocross nell’area del parco del Vignolo. Oltre 200 i partecipanti arrivati , oltre che da tutto il Lazio, anche da Marche, Abruzzo, Umbria e Campania. L’organizzazione è stata curata dal Team Centro Italia Scuole di ciclismo Dario Cioni di Grotte di Castro con il suo presidente Pierangelo Brinchi in prima linea. Il circuito di gara aveva lo sfondo suggestivo del lago di Bolsena e anche questo ha contribuito al successo del 1° trofeo Terre Etrusche. Il programma prevedeva quattro gare con le varie categorie della fascia ciclocross. A dirigere il tutto Alfio Sciuto, coordinatore del Circuito Laziale Ciclocross di cui la gara faceva parte, e Armando Mattacchioni, presidente della Commissione Regionale Ciclocross del Lazio.

Nella prima gara successo di Manuel Rescia (Race Mountain Folcarelli) che ha battagliato a lungo con Andrea Fruci (Mentana Ciclismo) e Teodoro Torresi (Bici Adventure Team) fino a batterli di poco sulla linea d’arrivo. Tra i Master successo assoluto di Domenico Ponzo (Piesse Cycling Team) mentre la sfida femminile ha visto prevalere Sofia Capagni (Race Mountain Folcarelli) su Asia Ranucci (Zhiraf Guerciotti). La seconda gara ha avuto un protagonista assoluto, Fabrizio Trovarelli (Bike Lab Team Astolfi), che ha fatto gara a se dal primo all’ultimo giro.

Secondo classificato Alessandro Diomedi (Vivo MG K-Vis Dal Colle) mentre fra gli Open si è imposto Jacopo Camilli (Cycling Cafè) su Luigi Alessandrino (Pontino Sermoneta). Nelle ultime due gare successi di Damiano Ferrante (Tirreno Bike) fra i G6 davanti a Christian Di Rosa (Team Bike Atletico Monterotondo) e Pietro Cecconi (Velosport Ferentino). Nella gara G6 femminile vittoria di Noemy Ferrusi (Pedale Sulmonese) mentre la prova degli Allievi è stata dominata dai portacolori della Cycling Caffè che hanno occupato le prime due posizioni dell’ordine d’arrivo con Pietro Scottoni ed Alessio Lacchè precedendo Francesco Carnevali (Velosport Ferentino) e Gabriele Oziomek (Tireno Bike). Anche qui erano impegnate le ragazze ed Alice Testone (Amici della bici Junior) ha vinto precedendo Sara Petracca (Team Bike Atletico Monterotondo) ed Elisa Corradetti (Zhiraf Marche). Nella gara di chiusura quella degli Esordienti vittoria di Lorenzo Ferraro (Team Coratti) su Giorgio Bramini Goretti(Gubbio Ciclismo Mocaiana) e Riccardo Quaglia (Mentana Ciclismo). Elisa Di Mercurio (Team Mustang Bike) è stata invece la prima delle ragazze superando Chiara Ottaviani (Cycling Cafè) e Maria Roberta Bertesteanu (Pontino Sermoneta).

Nella classifica per le società più numerose si è imposta la Mentana Ciclismo davanti alla Tirreno Bike ed al Pontino Sermoneta. A portare il saluto della città sono intervenuti alla cerimonia di premiazione il Sindaco Massimo Bambini, il suo vice Fabrizio Ricci e i consiglieri Gianluca Brasili, Aldo Bellocchi e Raffaele Di Francisca. Folta la rappresentanza del Comitato Regionale Federciclismo Lazio con i due vice presidenti del Pierangelo Brinchi e Tony Vernile, il consigliere Alfio Sciuto, il presidente del settore Fuoristrada Luca Adipietro, il responsabile del settore ciclocross Armando Mattacchioni, il presidente provinciale di Viterbo Giancarlo Pozzi e quello di Frosinone Roberto Soave. Presente a S.Lorenzo Nuovo anche l’ex presidente provinciale FCI di Viterbo Pierluigi Filosomi sempre disponibile a collaborare con le manifestazioni del suo territorio. La società organizzatrice ha voluto premiare nell’occasione anche Fatmir Kruezi, atleta della Vitersport vincitore del Giro d’Italia Handbike nella categoria MH4, accompagnato dalla sua presidente Paola Grispigni.

Ringraziamenti finali da parte di Pierangelo Brinchi a tutto lo staff che ha lavorato intorno alla gara, soprattutto per la preparazione del circuito, ed all’ Amministrazione Comunale di S.Lorenzo Nuovo per il supporto all’evento. Le immagini salienti della giornata sono state immortalate da Bit & Led di Carla Garofalo. Prossimo appuntamento con il Circuito Laziale Ciclocross il 27 Novembre sul litorale tirrenico a Gianola di Formia con il Gianola Cross organizzato dell’Aurunci Cycling Team.