A Nepi si gira la fiction dedicata a Enzo Tortora

La città delle acque minerali pronta ad accogliere la troupe. Tra gli attori Fabrizio Gifuni, Alessandro Preziosi e Barbara Bobulova

19/06/2025 - 07:02



NEPI - In questi giorni Nepi sarà di nuovo set previlegiato per la fiction italiana. Nella città delle acque minerali sarà presente una troupe per girare alcune scene della serie tv “Portobello” di Marco Bellocchio. Sarà la prima serie italiana della nuova piattaforma Max prodotta da Warner Bros e andrà in streaming nel 2026.

La serie in 6 episodi racconta la vicenda di Enzo Tortora, il celebre conduttore del programma televisivo Portobello - in onda dal 1977 per sette edizioni - accusato da alcuni collaboratori di giustizia di essere parte di un’associazione camorristica dedita al traffico di stupefacenti. La vicenda umana e sociale di Enzo Tortora è ormai nota alle cronache.

Tortora fu recluso in carcere e processato per anni prima di essere definitivamente assolto da ogni accusa. Le riprese della serie sono iniziate a Roma lo scorso settembre sono ancora in corso anche in Sardegna, in Campania e in Lombardia.

Enzo Tortora sarà interpretato da Fabrizio Gifuni. Nel cast anche Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi e Fausto Russo Alesi. La serie è stata scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore

La serie, disponibile in streaming il prossimo anno, sarà la prima produzione originale italiana sulla nuova piattaforma

Per permettere alla troupe di sostare nei luoghi delle riprese, il sindaco Franco Vita ha contestualmente emesso ordinanza relativa al traffico veicolare.

Per il giorno 19 giugno c'è il divieto di sosta dalle ore 4:00 alle ore 20 in via Tre Portoni (stalli antistanti parco “Martiri delle Foibe”; dalle ore 00:00 alle ore 20 in via Garibaldi da via degli Anguillara e dal civico 165 al civico 169 (tratto antistante la chiesa di San Tolomeo).