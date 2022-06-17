A Montefiascone baseball e softball per ragazzi e ragazze

Le iniziative per avvicinare allo sport i ragazzi dai 6 ai 14 anni

17/06/2022 - 15:03



MONTEFIASCONE - Proseguono senza sosta le iniziative del Montefiascone Baseball per far ripartire il proprio settore giovanile.

Dopo l’esordio a Monteriggioni il 2 giugno del primo gruppo del minibaseball, la società ha proposto di inserire il baseball all’interno del GREST delle parrocchie, che riunisce oltre 300 ragazzi dai 6 ai 13 anni. L’accoglienza entusiasta di Don Marco e Don Domenico ha consentito di organizzare delle partite tra le diverse squadre del Grest, divise per età, consentendo a tutti di provare una delle azioni sportive più entusiasmanti: la battuta.

Ogni mattina quindi, su due campi in contemporanea, le quattro squadre per ogni categoria di età si incontrano in semifinali e finali, dando origine ad una classifica giornaliera, che poi, insieme ai risultati degli altri giochi, darà una classifica finale, dove, in verità, vince chi si diverte di più.

Grande è stato l’entusiasmo dei ragazzi e delle ragazze, molti dei quali hanno mostrato buon occhio e coordinazione: un ragazzo ha fatto anche un fuori campo!

Diversi ragazzi e ragazze hanno deciso di passare poi al campo, iniziando a costituire gruppi per età. Da sottolineare che diverse ragazze hanno mostrato interesse, facendo anche ipotizzare ai tecnici la formazione di squadre sia miste, come è previsto, ma anche solo femminili, riprendendo la tradizione del softball montefiasconese.

Dopo il Grest, che terminerà alla fine di giugno, la società sta organizzando l’incontro del Batti e Cresci a Montefiascone per domenica 3 luglio, al quale hanno già aderito Grosseto e Chianti, società questa che raggruppa ragazzi provenienti dalla zona di Firenze.

A Luglio inizierà anche il campo estivo della New Angel proprio sul campo da baseball, consentendo così ad altri ragazzi e ragazze di sperimentare questi giochi.

Va sottolineato che in questa fase promozionale il Montefiascone Baseball offre un lungo periodo gratuito, fino alla fine di settembre, per poi decidere se continuare gratuitamente o con una piccola quota.

Visti i quotidiani nuovi iscritti, la società non esclude di organizzare la formazione della nuova squadra U12 già da settembre, per poter partecipare anche alla coppa Lazio.

Per i nuovi ragazzi (nati dal 2008 al 2016) che volessero provare per capire se si trovano a loro agio, i genitori possono chiedere informazioni a Roberto Ballarotto 3478957233.