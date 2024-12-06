A Carbognano un 'viaggio nel tempo' fino al Medioevo, un talk sull'artigianato e il Premio di Giulia

06/12/2024 - 14:39



CARBOGNANO - Sabato 7 dicembre Carbognano si accende di storia e colori con 'Arti e Mestieri ai tempi di Giulia'; evento che si ripeterà per le strade di questo splendido borgo della Tuscia Viterbese anche domenica 8 dicembre. Si vive poi la Festa dell'Immacolata domenica 8 dicembre, con il Talk de La Rete di Giulia per presentare 'live' e in diretta streaming gli imprenditori del territorio - e con il Gran Finale del Premio di Giulia.

ARTI E MESTIERI AI TEMPI DI GIULIA - Sabato 7 e domenica 8 dicembre – dalle ore 10.00 alle ore 17.00 – La Rete di Giulia in collaborazione con l'Associazione Culturale Opificium, associazione di rievocazione storica specializzata nella ricostruzione di mestieri e mercati medioevali, e la Pro Loco di Carbognano Giulia Farnese, per le vie del Centro del meraviglioso borgo di Carbognano, accende l'evento 'Arti e Mestieri ai tempi di Giulia'. Un'attività didattica e di scoperta degli antichi mestieri medievali che attraverso l'esposizione di attrezzature e la spiegazione tecnica illustra modalità d'uso e materiali utilizzati; mercanzie, storie, intuizioni, aneddoti e racconti di alcuni tra i più importanti 'Mestieri' dell'epoca in cui visse Giulia Farnese.

IL TALK - Domenica 8 dicembre, oltre alle Arti e ai Mestieri ai tempi di Giulia, il pubblico dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 potrà assistere live nella Chiesa di Santa Maria e in diretta streaming sul canale social Facebook /laretedigiulia, al TALK de LA RETE DI GIULIA che presenterà e racconterà gli imprenditori del territorio e della rete di imprese tra Attività Economiche di Carbognano.

PREMIO DI GIULIA - Gran finale dalle ore 17.00 circa con il Premio di Giulia. Un premio – organizzato in collaborazione con ST Sinergie – che verrà assegnato annualmente alla figura femminile, che si è distinta dal punto di vista imprenditoriale, sul territorio farnesiano dove la presenza della famiglia Farnese ha avuto un ruolo determinante nella storia e nello sviluppo economico e culturale. Alla Presentazione del Premio seguirà la lettura delle motivazioni che hanno portato all'assegnazione del premio, la descrizione del profilo della vincitrice; infine la proclamazione dell'imprenditrice vincitrice.

TUTTI I MESTIERI - Nel percorso di 'Arti e Mestieri ai tempi di Giulia' si esploreranno diverse professioni del passato, affascinanti sia per i più piccoli che per gli adulti che li accompagneranno. Sarà possibile incontrare l'Arcaio, con un banco espositivo di archi storici realizzati a mano e delle attrezzature utilizzate per la loro costruzione, accompagnati da una spiegazione delle tecniche di tiro. La Curatrice Ildegardiana illustrerà le intuizioni della Santa Ildegarda di Bingen, mentre la Rilegatrice mostrerà le tecniche di legatoria utilizzate per i libri medievali.

Si potrà osservare il lavoro del Vetraio, impegnato nella realizzazione di vetrate medievali, e conoscere il Cacciatore Normanno, che esporrà le attrezzature e spiegherà le tecniche di caccia del periodo. L'Armaiolo presenterà le armi medievali e le strategie belliche legate al loro utilizzo, mentre l'Usbergaio realizzerà in loco cotte di maglia, illustrando i complessi intrecci e i materiali utilizzati. Infine, la Filatrice mostrerà la lavorazione di lana, canapa e ortica, trasformandole in tessuti secondo le tradizioni del tempo. Ogni mestiere sarà accompagnato da dimostrazioni pratiche e spiegazioni, regalando un'esperienza immersiva e didattica nel mondo delle arti medievali.

LA RETE DI GIULIA - La Rete di Giulia è la rete di imprese tra le attività economiche presenti sul territorio del Comune di Carbognano, la cui costituzione è avvenuta a fine ottobre. Tale network, oltre ad affiancare le imprese consentendo alle Aziende del territorio di coniugare indipendenza e autonomia imprenditoriale con la capacità di acquisire risorse finanziarie, tecniche, umane e di know-how, pone in campo diverse iniziative che hanno l'obiettivo di affascinare e attrarre un turismo culturale, eco-sostenibile, eno-gastronomico che intreccia storia, passeggiate e racconti tra i sentieri del territorio – tra cui questa I edizione del Liberati Film Festival; fiere e artigianato, mostre d'arte contemporanea e esposizioni fotografiche, architetture d'epoca, convegni e, dulcis in fundo, il Premio 'Giulia Farnese'.

ALTRE INFO – LA RETE DI GIULIA ha vinto l'Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle 'Reti di Imprese tra Attività Economiche' della Regione Lazio (Ente finanziatore), promosso dal Comune di Carbognano in qualità di Ente Beneficiario.

IL LEGAME TRA GIULIA FARNESE E CARBOGNANO – Era il 1506 quando Giulia assunse il governo di Carbognano, il feudo che Alessandro VI aveva donato ad Orsino. La Bella prese dimora nel castello della cittadina, sul portale del quale, anni dopo, fu inciso il suo nome. Le cronache del castello La raccontano come un'abile amministratrice che seppe governare sulle sue terre con mano ferma ed energica. Qui rimase fino al 1522: lasciato il castello, fece ritorno a Roma, dove trascorse gli ultimi due anni della sua esistenza. Il 23 marzo 1524, nel grande palazzo del cardinale Alessandro, Giulia Farnese morì per cause sconosciute all'età di 48-49 anni. Ecco così che in occasione dei 500 anni dalla morte di Giulia Farnese, si sono succeduti e continuano a succedersi una serie di appuntamenti che uniscono storia, cultura, arte e racconto in un territorio che si caratterizza per la sua bellezza e la bontà delle sue proposte eno-gastronomiche.

LA RETE DI GIULIA ha contribuito, con molti degli eventi inseriti nel programma di rete, alla realizzazione della manifestazione 'Restitutio Memoriae: il mito di Giulia' per la celebrazione del V Centenario della Morte di Giulia Farnese 'la Bella'. In collaborazione con il Comune di Carbognano, GiuliaFarnese 500 e St Sinergie srl, con il supporto di Creare e Comunicare srl e della Pro Loco di Carbognano Giulia Farnese.