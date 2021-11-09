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A Canale Monterano le 'Operette morali' leopardiane
09/11/2021 - 10:02

VITERBO - Sabato 13 novembre alle 21 e domenica 14 alle 18 il teatro comunale di Canale Monterano ospita le 'Operette morali' di Giacomo Leopardi, spettacolo suggestivo e comunicativo curato dalla compagnia teatrale 'Il Salto' con l'adattamento e la regia di Esper Russo e la consulenza artistica e i costumi di Mario Gallo. In scena Veronica Bettarelli, Fausto Cassi, Tiziana Biscontini, Giovanni Del Bono, Giorgia Gaggiotti e Leonardo Silla, la coreografia è di Matilda Russo. Le 'Operette Morali' rappresentano un vero e proprio capolavoro leopardiano, un lavoro innovativo, che mette in scena i personaggi fantastici e i dialoghi filosofici di Leopardi, come se fosse un racconto fiabesco, dove maschere, danza e costumi ci trasportano in situazioni metafisiche.

Per la cronaca, venerdi 12 lo spettacolo sarà 'anticipato' per le scuole, le classi del liceo statale 'Ignazio Vian' avranno l'opportunità di assistere a due matinée in programma alle 9 e 30 e alle 11 e 30. Il doppio appuntamento è stato preceduto da incontri 'preparatori al teatro' per gli studenti tenuti a scuola da Esper Russo.




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