9 titoli per gli atleti della Finass Viterbo alle provinciali di Cross a Vetralla

La Finass Viterbo a Vetralla, domenica 23 marzo, ai campionati provinciali di Cross 2025 per tutte le categorie federali, con ben 9 primi posti e numerosissimi podi

23/03/2025 - 20:28



VETRALLA - La manifestazione organizzata in maniera impeccabile dalla locale Nissolino Atletica Tuscia rappresentata da Marcella Tumminello e dalla fidal provinciale di Viterbo rappresentata dal suo presidente Antonino Morabito, ha visto una bella partecipazione di atleti provenienti da tutte le società della provincia e da numerosi dal Lazio, gestiti dal Gruppo Giudici Gara di Viterbo guidati dal delegato tecnico Pasqualina Mazzetelli di Rieti e dal delegato giudici di Viterbo Simone Maurizi.

La Finass purtroppo ha dovuto fare a meno di numerosi atleti, impegnati in concomitanza a Rieti nei campionati di società regionali indoor della categoria Cadetti/e ma comunque presenti per la società del capoluogo ben 34 atleti accompagnati dai tecnici, Salvatore Nicosia, Linda Misuraca, Federica Gregori e Giampaolo Carletti che hanno ottenuto numerosi titoli e piazzamenti.

Partendo dai più piccoli le vittorie e titoli per il 2025 sono andati a Diego Celaidis negli EsoM5 (2° Davide Talucci), Linda Weidekind negli EsoF8 ( 2^ Vittoria Ranaldi) e Annachiara Cavallo negli Eso F10. Nella categoria Ragazze titolo per Sara Nicolardi (3^ Stella Terzoli), nei ragazzi Alessio Emili è 2°, nei cadetti Gabriel Vecchietti si classifica al 2° posto, negli Allievi vince Enrico Bossi, nelle Allieve Matilde Bertini, negli Juniores M. titolo a Guglielmo Papini, nelle Promesse M. vince Edoardo Imperiali e nei Senior M35 Andrea Alberti. (G.M.)