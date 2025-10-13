7000 nuovi insegnanti nel Lazio: al via il concorso PNRR3

Grazie ai fondi europei parte l'iter per ridurre la discontinuità di insegnamento nelle scuole

13/10/2025 - 07:01

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Iniziate le procedure del nuovo consorso per insegnanti nella scuola pubblica: il bando prevede 7000 nuovi insegnanti nel Lazio. Un numero importante che potrebbe contribuire ad alleviare il problema della discontinuità di insegnamento agli studenti dovuto all'utilizzo dei precari come metodo sistematico.

La domanda di partecipazione al nuovo consorso per immettere in ruolo gli insegnanti delle scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di I e II grado può essere presentata a partire dal 10 ottobre scorso e scadrà il 29 ottobre. Il nuovo concorso permetterà a molti insegnanti precari di uscire dal vortice delle chiamate di settembre e delle supplemze saltuarie, per entrare nella scuola a tempo indeterminato e, soprattutto, garantirà stabilità all'insegnamento di bambini e ragazzi, che per troppo tempo hanno subito il cambio di insegnanti da un anno all'altro, pagando le spese del precariato in termini di discontinuità nella progettazione didattica lungo il corso del loro cammino nella crescita.

Sono 6982 gli insegnanti che saranno assunti nel Lazio: 781 docenti di posto comune nella scuola dell'infanzia e 140 di sostegno, 2235 nel posto comune della primaria e 685 di sostegno; nella scuola secondaria di primo e secondo grado saranno 3146 gli insegnanti assunti nelle varie discipline, dei quali 300 docenti si sostegno per le scuole medie e 227 per le scuole superiori.