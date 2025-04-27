300 mila euro per le spiagge libere di Tarquinia e Montalto

La Regione Lazio assegna i fondi per la rivalutazione del litorale

27/04/2025 - 01:12

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - La Regione Lazio assegna i fondi la rivalutazione del litorale libero: quantificabili in 155 mila euro circa per Montalto di Castro e 159 mila per Tarquinia. I soldi serviranno per iniziative legate all'ambiente.

Si tratta sicuramente di un bel respiro per le due città del litorale viterbese, tra i fondi più elevati che la Regione ha assegnato in questo turno nella pletora di città sul mare. Più di Viterbo infatti ha ricevuto soltanto Fiumicino, Ostia e Latina. La quantità d fondi infatti è dipesa dai metri lineari di spiaggia libera e dal numero di abitanti.

Lo sguardo dei fondi inoltre è tutta rivolta al green e all'accessibilità delle spiagge libere. Sono infatti ammessi al finanziamento progetti riguardanti la sicurezza dell'accesso alla spiaggia libera, pulizia, vigilanza, sicurezza della balneazione, eliminazione delle plastiche, installazione di isole ecologiche, trattamento e disinquinamento delle acque marine, prevenzione incendi, piste ciclabili e navette.