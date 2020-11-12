3,5 milioni per Dad e Internet veloce nelle scuole, aperto bando regionale

L'assessore Di Berardino: ''L'obiettivo è garantire diritto allo studio in questa fase difficile legata all'emergenza sanitaria''

12/11/2020 - 06:50



VITERBO - Tre milioni e mezzo di euro per potenziare la connettività delle scuole e garantire a tutti gli studenti l'accesso alla didattica a distanza. Si è aperto ieri il bando dedicato alle scuole superiori, alle istituzioni formative e agli studenti con l'obiettivo di garantire il diritto allo studio in questa difficile fase legata all'emergenza sanitaria.

''Come già fatto la scorsa primavera, supportiamo le istituzioni scolastiche e formative della nostra Regione per rispondere alle esigenze dettate dal ricorso all'apprendimento su Internet. I fondi, in particolare, permetteranno di potenziare la connettività delle scuole di II grado e degli istituti formativi, e per l'acquisto di modem e connessioni per gli studenti. Questi ultimi saranno individuati dai dirigenti scolastici secondo il fabbisogno. Il bando interviene in modo complementare alle iniziative promosse a livello nazionale, concentrandosi anche per prevenire la dispersione scolastica, favorendo formazione e l'acquisizione di competenze degli studenti che più degli altri rischiano di essere penalizzati dalla condizione emergenziale che si sta vivendo''.

Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio.