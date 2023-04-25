''25 Aprile: auguri a Guglielmo Marconi, mago dell'invisibile, dominatore degli spazi''

Lo striscione di Casapound Viterbo

25/04/2023 - 19:37



VITERBO - Uno striscione con l'immagine di Guglielmo Marconi e su scritto ''Mago dell'invisibile, dominatore degli spazi, Auguri'', è stato affisso la notte scorsa dai militanti di CasaPound Viterbo, col preciso intento di dimostrare come la celebrazione di una data possa assumere carattere unificante ed universalmente riconosciuto.

''Quasi superfluo ricordare - scrivono in una nota - la figura di Guglielmo Marconi, gigante italiano del metodo empirico applicato alla scienza che attraverso geniali intuizioni seppe dare al mondo intero quella svolta nel campo della comunicazione a tutt'oggi considerata pilastro e testata d'angolo dell'era contemporanea. A tal fine si rimandano gli odierni dispensatori di sapere ad una maggiore applicazione sui libri di storia o su enciclopedie di chiara fama, affinché non sprechino tempo prezioso nello squallido tentativo di ridurre alla sua appartenenza politica il prestigio che regalò all'Italia, la quale fu chiara e convinta ma che appartiene - appunto - a quella storia della nazione che contribuì a rendere grande.

Si auspica fondamentale, invece, una profonda e veritiera discussione intorno al 25 aprile, ad oggi mera propaganda politica a senso unico oltre che data puntualmente preceduta da giorni di stucchevole retorica cui neanche la destra di governo pare sottrarsi, prigioniera della pessima, inutile abitudine d'inseguire consenso e patenti d'agibilità su terreno nemico. Che tale ha tutta l'intenzione di restare, nessuna illusione a questo riguardo.

Non può esservi dubbio alcuno - conclude la nota di Casapound Viterbo - così com'è il 25 aprile è una festa divisiva, il cui unico fine resta una proterva volontà di allontanare ogni tentativo di pacificazione nazionale oscurando ricorrenze davvero significative per l'Italia''.