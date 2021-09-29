VITERBO - Il giorno sabato 2 ottobre dalla mattina alla sera in Piazza dei Caduti a Viterbo, in occasione del 20ennale della fondazione, il Nucleo Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Viterbo, esporrà mezzi e attrezzature incontrando la cittadinanza per la diffusione della cultura di Protezione Civile.
Dal 2001, anno di fondazione del Nucleo, i nostri volontari hanno partecipato in qualità di soccorritori a tutte le principali emergenze nazionali e locali.
Nel 2002 il terremoto in Molise, nel 2005 le alluvioni nel litorale viterbese, nel 2007 a Viterbo il brillamento di un grosso ordigno bellico con la evacuazione di 20.000 cittadini, nel 2009 il terremoto a L'Aquila, nel.2011 alluvioni locali, nel 2012 terremoto in Emilia Romagna , sempre nel 2012 alluvione litorale viterbese, nel 2016/2017 terremoto nel Centro Italia, negli ultimi due anni impegnati nelle operazioni di Protezione Civile afferenti la emergenza sanitaria Nazionale per il COVID-19.
Ogni anno dal 15 giugno al settembre si partecipa alla Campagna AIB antincendio Boschivo in collaborazione con la Regione Lazio, e molteplici altre attività di Protezione Civile au richiesta delle competenti Autorità.
Nel corso dell'anno addestramento e formazione per essere sempre pronti a rispondere con efficienza es efficacia ai bisogni della gente.
2001/2021 20 anni con la gente, per la gente
Questo lo slogan con il quale invitiamo i cittadini a venirci a trovare il 2 ottobre in Piazza dei Caduti a Viterbo per conoscere meglio le nostre attività e magari, se interessati , a diventare un nostro volontario di Protezione Civile.
Ten. Pierpaolo Cocchi
Associazione Nazionale Carabinieri Protezione Civile